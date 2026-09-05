Sor Lucía Caram: "Ni el alcalde ni yo somos culpables de lo que ha pasado en Manresa"

"Ni el alcalde ni yo somos culpables de lo que ha pasado". Sor Lucía Caram se ha mostrado contundente este viernes contra la pancarta que la señalaba a ella y a Marc Aloy, alcalde de Manresa, en la manifestación del martes por la muerte de Carles Vilajosana y que estuvo encabezada por simpatizantes de Aliança Catalana, pese a que este partido ha asegurado que no estaba detrás de la convocatoria. En el cartel se podía leer: "Os habéis cargado nuestra Manresa. ¡Largaos! ¡Queremos vivir tranquilos!".

En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la monja que lidera la Fundació del Convent de Santa Clara ha asegurado que no se avergonzará nunca de "tener un banco de alimentos, de dar oportunidades de formación, ni de trabajar por la inserción social". Considera que desde la fundación ayudan a "personas" y que en estos momentos no solo se está "criminalizando" a los inmigrantes, sino también a todos aquellos que trabajan con "los más pobres", sean de aquí o de fuera.

Sobre la manifestación, Caram cree que Aliança Catalana la instrumentalizó -"Había gente que se sintió incómoda y se fue", dice- y ha señalado a esta formación como unos "descerebrados que están echando gasolina al fuego" y que intentan "sacar rédito político de una desgracia".

La religiosa ha explicado que últimamente ha recibido comentarios a pie de calle acusándola de "traer toda la basura", comentarios a los que ella ha respondido enfatizando que "la gente no es basura", afirma. Y remarca que ella "no ha traído a nadie".

"Sencillamente ayudamos", ha defendido, y ha recordado que también "educan" y hacen un acompañamiento para intentar que las personas sin trabajo "vuelvan a trabajar". Así, reitera que no siente "vergüenza", sino que, más bien, "mucha pena por aquellos que están haciendo política" de esta situación, y preocupación porque cree que "todo esto se está retroalimentando". También ha expresado que le preocupa que "esta gente [en referencia a Aliança] acabe gobernando", ya que están cogiendo "cada vez más fuerza".

"Humanizar la humanidad"

Sor Lucia ha recordado el discurso de Pere Casaldàliga a Pasqual Maragall sobre "humanizar la humanidad", en 2006, y ha remarcado que el reto todavía está vigente. Y más teniendo en cuenta la situación de "violencia" en la que hay "jóvenes llevan armas blancas", y la crispación creada a raíz de ello "nubla el pensamiento y nos hace agresivos". Explica que así surgen los discursos que dicen que "todos los inmigrantes son malos" y que "todos los moros son asesinos".

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En este contexto, Caram ha recuperado un mensaje que recibió de una chica que formó parte de uno de sus programas y que ahora está estudiando, en el que decía: "tengo miedo de salir a la calle". Ha sentenciado que en Manresa "hay un problema que entre todos se tiene que solucionar" y ha concluido afirmando que este movimiento violento que se está extendiendo "es un discurso terrorista".