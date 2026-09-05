Crimen de Manresa: amigos de la víctima que tuvieron a los sospechosos en las aulas

Cualquier muerte altera la normalidad. Si la pérdida no tiene causas naturales -por un accidente laboral, un siniestro de tráfico...-, la conmoción aumenta. Y la conmoción es superior en caso de que se trate de un crimen. Aunque las defunciones sean anónimas, a menudo impresionan a la ciudadanía. El disgusto se incrementa al máximo en las ocasiones en que las víctimas eran conocidas. El máximo dolor se desata cuando el damnificado era cercano y querido.

El homicidio de Carles Vilajosana a los 45 años, de madrugada y en la calle, ha desencadenado emociones de máxima intensidad porque era una persona popular en su municipio, Castellnou de Bages, en Manresa y en el conjunto de la comarca. El hombre fue apuñalado la madrugada de domingo a lunes, después de haber asistido al Correfoc de la capital. Habían tenido relación con él miles de vecinos que durante toda la semana han comentado el suceso entre la incredulidad inmediata y la rabia gradual.

Pero también los políticos que han tenido que gestionar públicamente la noticia, desde los ayuntamientos hasta los organismos comarcales, regionales y nacionales. Y profesionales que habían estado vinculados a los dos menores de edad que han sido detenidos por este delito. No es ninguna paradoja extraña ni casualidad extraordinaria. En plena era digital, con la inteligencia artificial extendiéndose por todas las esferas de la vida, los vínculos directos continúan siendo esenciales en comunidades reducidas.

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Por esta razón, el estupor es tan elevado en la Catalunya central. Numerosos habitantes que lamentan la pérdida de Carles Vilajosana habían compartido momentos con él. Otros residentes en el territorio que lo apreciaban habían tenido contacto igualmente con los arrestados, internados por orden de la autoridad judicial. Así, algunos de los formadores que se habían ocupado de la formación de los supuestos implicados en el ataque fatal eran amigos del difunto. El historial de los arrestados y de varios compañeros se ha construido a partir de dificultades familiares severas, abundantes conflictos, antecedentes y discontinuidad en la educación.