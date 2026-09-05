Bonificaciones, ranuras más pequeñas y más información: cómo implantar contenedores inteligentes sin enfadar a los vecinos

Los sistemas de recogida selectiva más exigentes, como los contenedores cerrados y el puerta a puerta, generan casi siempre una incomodidad inicial para el ciudadano o, como mínimo, un cambio de rutina, al tener que identificarte para abrir el contenedor y depositar la basura de ciertas fracciones.

Sin embargo, estos dos modelos son las únicas fórmulas eficaces probadas hasta la fecha para mejorar las tasas de reciclaje. De hecho, la mayoría de administraciones y empresas del sector de los residuos coinciden en que es necesario aplicar estas recetas. El asunto clave, por tanto, es decidir cómo deben implantarse para que funcionen y generen pocos problemas.

Este es el punto de partida del decálogo de buenas prácticas que plantea Ecoembes para el cierre de contenedores y la mejora de la recogida selectiva. La organización, que gestiona el sistema mediante el que las empresas gestionan los residuos de envases, pretende aprovechar su posición entre compañías, ayuntamientos y gestores de residuos para contribuir a facilitar el avance.

Bonificaciones

Una de las principales conclusiones de la empresa es que cerrar un contenedor no es suficiente, sino que es necesario incluir incentivos para los vecinos que mejor reciclan. Una posibilidad es traducir los datos en bonificaciones para quienes separan correctamente sus residuos para que exista una relación más real entre la conducta y el coste.

Pero hay otros aspectos que la compañía considera importantes, como por ejemplo el diseño físico de los contenedores. Para evitar que en un contenedor concreto lleguen residuos que no corresponden, Ecoembes plantea reducir el tamaño de las bocas de los contenedores. "Esto dificultaría la introducción de materiales inadecuados", explican desde la empresa. "Si se cierra el acceso pero la apertura permite depositar cualquier cosa en el contenedor, el método es poco eficaz", añaden.

Pasa algo similar con el contenedor gris, de la fracción resto: "De poco sirve controlar unas fracciones si existe al lado una alternativa abierta en la que puede acabar toda la basura mezclada". Por este motivo, la implantación debe abordar conjuntamente qué contenedores se cierran, qué residuos admite cada uno, cómo se controla la fracción resto, que en líneas generales debe estar cerrada. Otro asunto destacado es la frecuencia con la que se abren ciertos contenedores.

El documento también avisa de que no todos los municipios pueden aplicar el mismo modelo

El documento de Ecoembes también avisa de que no todos los municipios pueden aplicar el mismo modelo. El principal reto está en las grandes ciudades, donde hay más población, mucha actividad comercial y edificios con poco espacio. Durante las primeras fases, además, el cambio ha de ir acompañado de una cantidad de información suficiente para que los vecinos sepan cómo actuar de forma fácil.

Presión regulatoria

La puesta en marcha de estos sistemas, además, coincide con una "presión regulatoria" creciente acerca de los residuos, afirman desde Ecoembes. La empresa, sobre esto, reclama que el desarrollo normativo se centre en facilitar el cumplimiento de los objetivos ya vigentes antes que en incorporar nuevas exigencias, en la línea de lo que prevé la futura ley de residuos catalana. Empresas y ayuntamientos, detallan fuentes de Ecoembes, lidian con una "elevada carga burocrática" a causa de las sucesivas normas.

La organización, además, pide "sacar la gestión de residuos de la confrontación política". Cerrar contenedores, modificar tasas o introducir incentivos son decisiones a menudo impopulares pero necesarias que se deben abordar dejando de lado el signo político de la administración que las impulsa y centrándose en cómo se gestionan, aseguran las fuentes consultadas.