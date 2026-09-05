El Consell Comarcal de la Garrotxa reconoce que les preocupa "muchísimo" que la variante de Olot se encalle en los tribunales

El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) reconoce que les preocupa "muchísimo" que la variante de Olot y Les Preses quede encallada en los tribunales si, finalmente, la entidad Salvem les Valls lleva el proyecto al Contencioso-Administrativo. El presidente del ente, Albert Danés, señala que "es de sentido común" que los dos ejes viarios de la A-26 y los túneles de Bracons "deben conectarse".

"Esto es lo que ve la gran mayoría de ciudadanos de la comarca", apunta Danés, que también recuerda que los tres ayuntamientos afectados, Les Preses, Olot y la Vall d'en Bas, decidieron cuáles serían los trazados que pasarían por sus respectivos municipios. De los tres consistorios, la Vall d'en Bas es el más reticente a realizar la obra y se planteaba llevarla a los tribunales.

El pasado mes de julio, la Generalitat licitó el proyecto constructivo de la variante de Olot y Les Preses por 447,2 millones de euros, con el objetivo de que las obras comiencen, ahora sí, en la primavera de 2027 y estén acabadas al cabo de cuatro años y medio. Un proyecto "muy necesario" para el Consell Comarcal de la Garrotxa y que considera que "la inmensa mayoría de la ciudadanía de la comarca" quiere, de una manera u otra. Danés señala que es "clave" conectar dos ejes viarios que "por ahora quedan muertos".

Danés se refiere, por un lado, a la A-26, que termina en Olot, y a los túneles de Bracons, que mueren a las puertas de Les Preses. El problema que se arrastra desde hace años tiene que ver con el hecho de que miles de vehículos —muchos de ellos camiones— tienen que circular por el centro de Les Preses y por la avenida Sant Jordi de Olot para poder atravesar las dos localidades. Esto ha llevado a los vecinos a reclamar, desde hace años, que se construya una variante que, tres décadas después, debe ser una realidad.

Pero el último escollo es la oposición al trazado definitivo del proyecto, que ha generado el malestar del Ayuntamiento de la Vall d'en Bas y de la entidad Salvem les Valls y que cuenta también con el apoyo de Unió de Pagesos y Revolta Pagesa, además de otras asociaciones. Las quejas se deben esencialmente a que el trazado propone soterrar la vía, lo que puede generar un problema en el acuífero fluvial de la Vall d'en Bas.

De hecho, tanto el consistorio como, especialmente, Salvem les Valls han anunciado que, si la propuesta sigue adelante, presentarán un recurso contencioso-administrativo y pedirán como medida cautelar que se paralicen las obras. Y esto es lo que preocupa "muchísimo" a Danés, ya que podría paralizar las obras y, recuerda el presidente del CCG, "llevamos ya 30 años".

Danés, que también es alcalde de Les Preses, deja claro que, como Consell Comarcal, están a favor, "como la mayoría de la gente", de conectar los dos ejes viarios y que, como alcalde de Les Preses, lo considera "imprescindible". Además, confía en los técnicos de la Generalitat, que han asegurado que la afectación al acuífero es mínima.

Noticias relacionadas

Además, recuerda que cada municipio pudo elegir por dónde pasaría el trazado en su localidad y que fue la Vall d'en Bas quien eligió el soterramiento. "Lo que hay es esto", remarca. Con todo, Danés deja claro que es necesario que la obra salga adelante y espera que no quede encallada en los tribunales y que pasen años hasta que pueda hacerse.