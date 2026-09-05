Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima

Sigue en directo la última hora sobre la muerte de Carles Vilajosana, el vecino de Manresa de 45 años violentamente apuñalado esta semana.

En EL PERIÓDICO actualizamos al minuto toda la información de la investigación policial llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra, las novedades judiciales en torno a los menores implicados y las primeras medidas decretadas tras los hechos así como la últimas noticias sobre el funeral de la víctima.

Sor Lucía Caram: "Ni el alcalde ni yo somos culpables de lo que ha pasado en Manresa" "Ni el alcalde ni yo somos culpables de lo que ha pasado". Sor Lucía Caram se ha mostrado contundente este viernes contra la pancarta que la señalaba a ella y a Marc Aloy, alcalde de Manresa, en la manifestación del martes por la muerte de Carles Vilajosana y que estuvo encabezada por simpatizantes de Aliança Catalana, pese a que este partido ha asegurado que no estaba detrás de la convocatoria. En el cartel se podía leer: "Os habéis cargado nuestra Manresa. ¡Largaos! ¡Queremos vivir tranquilos!". Lea aquí la noticia ampliada.

Los Mossos registran el domicilio de uno de los dos menores detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, en Manresa Los Mossos d'Esquadra registran este lunes por la tarde el domicilio de uno de los dos menores detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, según ha podido saber Regió7 de fuentes policiales. El amplio operativo, que incluye vehículos y agentes de la Brimo y de los Arro, ha comenzado alrededor de las 7 de la tarde y mantiene bloqueada la calle de Santa Llúcia entre la plaza de la Immaculada y la bajada del Pòpul. El apuñalamiento del vecino de Manresa, que tenía 45 años, tuvo lugar el lunes por la noche. Horas después, los Mossos d'Esquadra localizaron y detuvieron a dos jóvenes acusados de los hechos, de 15 y 16 años, respectivamente. Dispositivo de Mossos d'Esquadra en Manresa para localizar a uno de los implicados en el asesinato de Carles Vilajosana / Regió 7

J. G. Albalat Uno de los dos menores detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso Uno de los dos menores de edad detenidos por matar presuntamente con arma blanca en Manresa a Carles Vilajosana, de 45 años, la madrugada del pasado martes 1 de septiembre tenían vigente una orden de libertad vigilada por un caso anterior que no está vinculado a este homicidio. Ambos han ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado, uno de ellos con tratamiento terapéutico. Lee aquí la noticia completa.

La familia de Carlos Vilajosana llevará el caso al Parlament La familia de Carlos Vilajosana Arocas asegura que llevará el caso al Parlament. "Llevaré el caso al Parlament. Carlos, llegaremos lejos, iremos hasta donde sea necesario", ha dicho Yolanda, la hermana del fallecido este viernes en el funeral, que se ha celebrado este mediodía en Manresa.

La FAVM reclama al Ayuntamiento de Manresa un plan de seguridad y convivencia La Comisión de Seguridad de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha reclamado al Ayuntamiento un plan concreto de seguridad y convivencia tras el apuñalamiento mortal de Carles Vilajosana. La entidad pide al consistorio que informe sobre la situación actual, las medidas que se están aplicando y las actuaciones previstas para prevenir nuevos episodios violentos. La FAVM reclama más recursos policiales, coordinación entre administraciones, transparencia y participación de las asociaciones vecinales, además de tener en cuenta tanto los datos objetivos como la percepción de inseguridad de los vecinos. La entidad insiste en que Manresa necesita una respuesta institucional "responsable, coordinada" y basada en la prevención y la evaluación de las medidas.

Más de 200 personas guardan un minuto de silencio por Carles Vilajosana Más de 200 personas se concentraron el miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Manresa donde llevó a cabo un minuto de silencio en memoria Carles Vilajosana, asesinado la madrugada del martes. Al acto asistieron familiares, representantes políticos e institucionales y vecinos de la ciudad y de la comarca. El alcalde, Marc Aloy, condenó el crimen y afirmó que "no se pueden volver a repetir" hechos de este tipo. También ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular contra los presuntos autores y ha reclamado justicia y contundencia. El minuto de silencio ha terminado con una larga ovación en memoria de la víctima.

Educadores de los implicados eran amigos de la víctima El asesinato de Carles Vilajosana también ha afectado especialmente a algunos educadores que habían trabajado anteriormente con los menores implicados en el crimen, ya que varios de ellos conocían personalmente a la víctima e incluso mantenían una relación de amistad con él.

700 personas se concentran en Manresa para exigir justicia por el asesinato de Carles Vilajosana Unas 700 personas se concentraron en la plaça Major de Manresa para mostrar su rechazo al homicidio de Carles Vilajosana y reclamar justicia. La protesta, convocada sin organización identificada, estuvo marcada por críticas a los políticos y al alcalde, Marc Aloy, cuya ausencia fue cuestionada durante el acto. Entre los asistentes se encontraba Yolanda, hermana de la víctima, que expresó su dolor por la pérdida y pidió responsabilidades ante la situación de inseguridad. Durante la concentración se escucharon gritos como "¿Dónde está el alcalde?" y "Queremos justicia". La protesta se desarrolló sin incidentes, aunque tuvo un marcado componente político. También participaron representantes de Aliança Catalana, que negaron haber organizado la convocatoria.

Comunidades islámicas de Manresa condenan el crimen Las comunidades islámicas de Manresa han condenado de forma contundente el asesinato de Carles Vilajosana, expresando sus condolencias a la familia y mostrando su solidaridad con los allegados de la víctima. En un comunicado, la Comunitat Islàmica del Bages y la Comunitat Islàmica de Manresa reclaman medidas firmes contra la violencia y un endurecimiento del Código Penal, dejando claro que “nada puede justificar el asesinato”. También han querido desvincular el crimen de la comunidad musulmana y remarcar que la violencia no representa los valores del islam. Al mismo tiempo, piden evitar rumores, generalizaciones y acusaciones contra colectivos que puedan generar enfrentamientos entre los vecinos.