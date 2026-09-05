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Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima

Crimen de Manresa: un kilómetro de acoso a la víctima antes del ataque mortal

Los dos menores detenidos por la puñalada mortal en Manresa tenían antecedentes por robos violentos

Imagen de archivo de Carles Vilajosana, entrevistado por Regió7, el año 2010 y una foto del dispotivo policial de este martes

Imagen de archivo de Carles Vilajosana, entrevistado por Regió7, el año 2010 y una foto del dispotivo policial de este martes / arxiu / ACN

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Cristina Sebastián

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Sigue en directo la última hora sobre la muerte de Carles Vilajosana, el vecino de Manresa de 45 años violentamente apuñalado esta semana.

En EL PERIÓDICO actualizamos al minuto toda la información de la investigación policial llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra, las novedades judiciales en torno a los menores implicados y las primeras medidas decretadas tras los hechos así como la últimas noticias sobre el funeral de la víctima.

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