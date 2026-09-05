Prevención
Los Agents Rurals restringirán este domingo el acceso a la Baronia de Rialb y a la Serra de Mont-roig por el riesgo de incendio
El cuerpo ha activado el nivel 4 del Plan Alfa en 106 municipios de 17 comarcas
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Los Agents Rurals restringirán este domingo el acceso a los espacios naturales de la Baronia de Rialb y la Serra de Mont-roig, en la Noguera, por el peligro extremo de incendio. El cuerpo ha activado el nivel 4 del Plan Alfa en 106 municipios de 17 comarcas. Son Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Ebre, Baix Llobregat, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta.
Además, está previsto activar el nivel 3 en 294 municipios de 33 comarcas. Los Agents Rurals han indicado que las previsiones apuntan a que este domingo volverán a registrarse altas temperaturas que, junto con un descenso de la humedad relativa y una vegetación muy seca, hacen aumentar el riesgo de incendio.
Este sábado los termómetros han vuelto a superar los 40 ºC, alcanzando máximas como los 41,2 ºC en Alcarràs (Segrià), los 40,8 ºC de Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà) o los 40,4 ºC en Lleida, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Las temperaturas excepcionalmente altas y por encima de la media climática se mantendrán hasta el martes, y a partir del miércoles se prevé un descenso notable de las temperaturas.
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