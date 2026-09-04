Varapalo a la familia March: deberá retirar la barrera en su finca de Bàlitx d’Enmig

El Ayuntamiento de Sóller reafirmará su orden para que los propietarios de la finca de Bàlitx d’Enmig, propiedad de la familia March, retiren definitivamente la barrera que impide el paso por el camino histórico que atraviesa la possessió y conduce hacia Sa Costera y Cala Tuent.

El pleno municipal de la próxima semana rechazará el recurso presentado por la propiedad contra el acuerdo adoptado por la corporación el pasado mes de febrero.

Según han explicado fuentes municipales, el equipo de gobierno del PP elevará al pleno una propuesta para desestimar los argumentos planteados por los propietarios de la finca, de manera que el Ayuntamiento se reiterará en su requerimiento para eliminar el obstáculo y restablecer plenamente el tránsito por este vial público, integrado en la Ruta de la Pedra en Sec.

Nuevo revés

La resolución supondrá un nuevo revés para la propiedad después de que su recurso haya mantenido paralizada durante los últimos meses la ejecución de la orden municipal. Una vez el acuerdo sea aprobado y notificado a los propietarios, estos dispondrán de un plazo de ocho días para proceder a la retirada de la barrera. En caso de que la familia March no ejecute voluntariamente la orden dentro del plazo establecido, el Ayuntamiento de Sóller se reserva la posibilidad de actuar de forma subsidiaria. Es decir, el propio consistorio podría proceder a retirar el obstáculo y repercutir posteriormente el coste de los trabajos a la propiedad de la finca.

El conflicto por el cierre de este camino se arrastra desde hace más de una década. La propiedad de Bàlitx d’Enmig desvió en su día el itinerario histórico para evitar que los excursionistas pasaran junto a las casas de la possessió, instalando además una barrera que impedía el paso por el trazado original. La modificación se realizó sin la preceptiva autorización y el recorrido alternativo ha sido cuestionado reiteradamente por entidades defensoras de los caminos públicos. Además, se instalaron diversos carteles informativos que imitaban los que habitualmente instala en Consell a lo largo de la Ruta de la Pedra en Sec.

La situación adquirió una nueva dimensión a partir de 2021, cuando los Agentes de Medio Ambiente denunciaron la modificación del sendero. Posteriormente, la Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca llegó a imponer al Ayuntamiento de Sóller una sanción coercitiva de 600 euros mensuales por no haber restablecido la continuidad del camino público, al considerar que correspondía al consistorio garantizar su conservación y libre tránsito. El cobro de esta sanción quedó posteriormente paralizado tras ser recurrida por la administración municipal.

El pleno de febrero ya acordó ordenar la retirada de la barrera y conceder ocho días a la propiedad para hacerlo efectivo. Sin embargo, los propietarios presentaron un extenso recurso contra aquella decisión municipal, lo que suspendió temporalmente su ejecución mientras los servicios jurídicos estudiaban la documentación aportada.

Ahora, los servicios técnicos consideran que los argumentos presentados no deben prosperar y se trasladará al pleno una propuesta para confirmar íntegramente la resolución anterior.

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De esta forma, el Ayuntamiento volverá a exigir a la familia March que elimine la barrera y permita recuperar definitivamente el paso por uno de los itinerarios históricos de la Serra de Tramuntana.