Tumban el recurso de los ecologistas contra el gran hotel en Navalmoral de la Mata

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado el recurso presentado por la Asociación Ecología y Libertad contra la declaración como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) del complejo hotelero de El Espadañal, en Navalmoral de la Mata. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ajustado a derecho el Decreto 21/2025, de 1 de abril, por el que el Gobierno regional declaró de interés autonómico el proyecto promovido por Dehesa El Espadañal SL.

La sentencia 405/2026 desestima íntegramente el recurso y avala así la declaración PREMIA, aunque deja claro que esta calificación no supone la autorización definitiva para ejecutar todas las actuaciones previstas. El tribunal recuerda que el proyecto deberá someterse a las correspondientes calificaciones urbanísticas, licencias autonómicas y municipales y al procedimiento de evaluación ambiental que resulte exigible.

La resolución considera además que la asociación ecologista sí estaba legitimada para recurrir en aquellos aspectos relacionados con la ordenación territorial y urbanística, al amparo de la acción pública reconocida por la legislación. La Sala rechaza, por tanto, las objeciones sobre su legitimación y entra a analizar los argumentos planteados contra el decreto autonómico.

Un proyecto de más de 70 millones

La iniciativa fue presentada por Dehesa El Espadañal SL el 3 de julio de 2024 como un proyecto para crear una nueva empresa. La documentación contemplaba una inversión prevista superior a 70 millones de euros y la creación de 150 empleos, con un complejo hotelero de entre 60 y 70 habitaciones en las parcelas 70 y 71 del polígono 10, en el paraje moralo de El Espadañal.

El proyecto incorpora además una planta fotovoltaica de autoconsumo de 648,60 kWp, con una potencia instalada a la salida de los inversores de 500 kWn. El complejo se plantea vinculado al uso y disfrute de la dehesa extremeña, que la memoria presenta como uno de los ejes de la iniciativa.

La Sala destaca que la declaración PREMIA no se limita a una denominación administrativa, sino que comporta determinados efectos para la tramitación del proyecto. Entre ellos figura su carácter "prioritario y urgente" para la Administración autonómica, con reducción a la mitad de los plazos ordinarios en los procedimientos afectados, además de la posibilidad de establecer servidumbres de paso. Y, en este caso concreto, la declaración de utilidad pública o interés social y la urgencia de ocupación de los terrenos necesarios para las líneas de suministro eléctrico y la acometida de agua.

El decreto establece, además, obligaciones para la empresa promotora: una inversión asociada a la construcción y puesta en marcha del hotel superior a 6 millones de euros y la creación de "más de 15 empleos equivalentes a tiempo completo durante el primer año", además de disponer de una estrategia de responsabilidad social corporativa y un plan de igualdad.

El TSJEx: "No nos encontramos con un instrumento urbanístico"

El principal argumento de la asociación recurrente giraba en torno a los efectos urbanísticos y territoriales de la declaración PREMIA. Ecología y Libertad sostenía que el decreto tenía sustantividad propia en relación con la viabilidad urbanística, territorial y medioambiental del proyecto y cuestionaba que pudiera producir "determinados efectos sin someterse a las exigencias propias de los instrumentos de planeamiento".

La Sala no comparte esta interpretación. Su conclusión es que el decreto impugnado no sustituye el planeamiento ni las autorizaciones posteriores. “No nos encontramos con un instrumento urbanístico sino con un proyecto empresarial de interés autonómico”, afirma el tribunal, que añade que se trata de un acto de "naturaleza de fomento" vinculado al desarrollo económico y social.

La sentencia considera especialmente relevante que el propio Decreto 21/2025 no acordara en concreto la sustitución de la licencia urbanística por el trámite de consulta que permite la legislación autonómica para determinados PREMIA. Además, recuerda que el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata informó favorablemente sobre la continuidad del proyecto siempre que se ejecutara conforme a la legalidad y previa obtención de las licencias o autorizaciones correspondientes.

Por ello, la Sala concluye que el proyecto deberá continuar pasando por los instrumentos y controles previstos en la legislación general. “Este proyecto necesita la correspondiente calificación urbanística y las correspondientes licencias autonómicas y municipales”, señala expresamente la resolución. También mantiene la necesidad del correspondiente informe de impacto ambiental.

El tribunal considera que la cuestión urbanística incluida en el PREMIA tiene todavía un carácter “muy preliminar” y que será en la tramitación posterior donde puedan discutirse de forma más concreta los parámetros urbanísticos y ambientales del desarrollo. La propia sentencia apunta al Plan Territorial del Campo Arañuelo como uno de los instrumentos en los que podrán abordarse esas cuestiones con mayor precisión.

La sentencia señala que el asentamiento residencial quedó excluido del proyecto de interés autonómico al tratarse de una actividad inmobiliaria

El hotel y el asentamiento residencial, dos actuaciones distintas

Otro de los elementos que la sentencia deja especialmente claro es que el proyecto presentado inicialmente contemplaba dos actuaciones diferentes: por un lado, el complejo hotelero de nivel premium y, por otro, un asentamiento rústico residencial de viviendas individuales o “cortijos”.

Sin embargo, la Unidad de Proyectos Empresariales de Interés Autonómico dejó expresamente establecido que solo el complejo hotelero podía ser objeto de la declaración PREMIA, mientras que el asentamiento residencial quedaba excluido al tratarse de una actividad inmobiliaria.

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