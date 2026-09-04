Tossa de Mar limita los grupos de visitas guiadas y prohíbe el uso de megáfonos y altavoces

El Ayuntamiento de Tossa de Mar ha limitado las visitas guiadas en el municipio a grupos de un máximo de 25 personas para evitar la congestión en espacios como la Vila Vella. Se hará una excepción con los grupos escolares, cuyo límite será de 30 personas, además del tutor y el guía. Además, también prohíbe el uso de megáfonos y altavoces para realizar las explicaciones y apuesta por que los guías utilicen auriculares para reducir el impacto acústico que generan las visitas en el municipio. El consistorio da margen para adaptarse a la normativa hasta el 1 de enero de 2027. Mientras tanto, la Policía Local lleva a cabo una campaña informativa dirigida a los guías para explicarles los cambios en la normativa.

El consistorio ha modificado la ordenanza de civismo y convivencia ciudadana con el objetivo de promover una gestión de las visitas guiadas que preserve el espacio urbano y la tranquilidad de los vecinos. El objetivo de los cambios es mantener el atractivo turístico de las visitas guiadas que se realizan en Tossa de Mar, especialmente en la Vila Vella, pero procurando que estas generen las mínimas molestias posibles.

Por este motivo, las visitas guiadas podrán realizarse en grupos de un máximo de 25 personas, además del guía turístico. La intención es evitar que se produzcan aglomeraciones en determinados puntos mientras se realizan las explicaciones y conseguir que las visitas sean más cercanas y fluidas. En el caso de los grupos escolares, este límite se amplía hasta las 30 personas, además del tutor y el guía, para garantizar que no sea necesario dividir un mismo grupo de clase.

Por otro lado, la ordenanza pretende dejar atrás algunos dispositivos ruidosos, como altavoces y megáfonos, que se utilizaban en determinadas visitas. Todos los sistemas destinados a amplificar la voz del guía quedarán restringidos, ya que el municipio considera que generan “un ruido ambiental innecesario” en las calles.

Además, se establece un marco de corresponsabilidad entre las empresas organizadoras de las visitas y los profesionales, que deberán velar por el cumplimiento de la normativa local. En caso de no hacerlo, se considerará una infracción grave según la ordenanza de civismo.

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Desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña informativa y de sensibilización sobre los cambios introducidos en la normativa. Además, se ha establecido un periodo de adaptación para las agencias de viajes, operadores y guías, con el fin de que puedan prever y reconfigurar las visitas de acuerdo con la ordenanza. La modificación fue aprobada en mayo, pero las sanciones no comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2027.