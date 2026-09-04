Estos son los servicios mínimos para la huelga educativa del 8 de septiembre

El Departamento de Trabajo y Empresa ha establecido los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la huelga educativa convocada para el primer día del curso escolar 2026-2027, el próximo martes, 8 de septiembre. En los centros de educación infantil, primaria y secundaria deberá haber un docente por cada tres aulas, además de un miembro del equipo directivo en cada escuela o instituto. En las escuelas infantiles, la cobertura mínima será del 33 % de la plantilla, mientras que en los centros de educación especial tendrá que mantenerse el 50 % del personal.

Servicios de comedor y acogida

La resolución contempla igualmente los servicios vinculados a la atención del alumnado. Durante la jornada de protesta deberá mantenerse la mitad del personal de comedor, cocina, acogida y actividades extraescolares. Esta misma proporción se aplicará al personal encargado de atender a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Las direcciones de los centros tendrán que determinar qué trabajadores son estrictamente necesarios para cumplir estas funciones, después de consultar al comité de huelga. Siempre que sea posible, estas tareas serán realizadas por empleados que no apoyen la movilización.

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