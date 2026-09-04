Protesta educativa
Estos son los servicios mínimos para la huelga educativa del 8 de septiembre
El Departamento de Trabajo y Empresa fija un docente por cada tres aulas y un directivo en cada centro, además del 33% de plantilla en infantil y el 50% en especial
Las reuniones de Educació y sindicatos de profesores acaban sin acuerdo: la huelga del primer día de clase se mantiene
Cristina Sebastián
El Departamento de Trabajo y Empresa ha establecido los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la huelga educativa convocada para el primer día del curso escolar 2026-2027, el próximo martes, 8 de septiembre. En los centros de educación infantil, primaria y secundaria deberá haber un docente por cada tres aulas, además de un miembro del equipo directivo en cada escuela o instituto. En las escuelas infantiles, la cobertura mínima será del 33 % de la plantilla, mientras que en los centros de educación especial tendrá que mantenerse el 50 % del personal.
Servicios de comedor y acogida
La resolución contempla igualmente los servicios vinculados a la atención del alumnado. Durante la jornada de protesta deberá mantenerse la mitad del personal de comedor, cocina, acogida y actividades extraescolares. Esta misma proporción se aplicará al personal encargado de atender a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Las direcciones de los centros tendrán que determinar qué trabajadores son estrictamente necesarios para cumplir estas funciones, después de consultar al comité de huelga. Siempre que sea posible, estas tareas serán realizadas por empleados que no apoyen la movilización.
USTEC, CGT, la Intersindical y la COS mantienen la huelga
La jornada de protesta ha sido convocada por USTEC, CGT, la Intersindical y la COS. La decisión llega después de que las reuniones entre las organizaciones sindicales y el Departamento de Educación terminaran sin acuerdo y sin avances suficientes para evitar la convocatoria.
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