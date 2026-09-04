Sauna, drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'

La investigación judicial por la muerte de María Florencia Bollini, la argentina de 44 años conocida como la 'chamana de los empresarios’, ha vuelto a archivarse. El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa después de concluir que no existen indicios de la comisión de ningún delito relacionado con el fallecimiento ocurrido durante una fiesta en una villa de Ibiza en octubre de 2024.

El auto considera que las pruebas recabadas apuntan a una muerte accidental provocada por la suma de tres factores: el consumo de varias sustancias psicotrópicas, la exposición al intenso calor de una sauna y una cardiopatía que la fallecida padecía en grado leve-moderado. El Ministerio Fiscal había solicitado también el archivo de las actuaciones el pasado 31 de julio.

El juez José Antonio Martínez Moya sostiene que, una vez agotada la investigación, "no consta indicio alguno de que alguien le suministrara sustancias a la fallecida, le obligara a permanecer en la sauna o realizara cualquier conducta que hubiese ayudado al fallecimiento". La resolución señala además que ya no existen diligencias de investigación que puedan aportar elementos nuevos capaces de cambiar esta conclusión.

Bollini murió durante la madrugada del 14 de octubre de 2024 después de participar en una fiesta. La Guardia Civil recogió inicialmente las declaraciones de varias personas que se encontraban en la vivienda. Según esas versiones, la mujer decidió prolongar su estancia en el interior de la sauna y otros asistentes comprobaron que se encontraba bien hasta que una de las presentes la encontró tumbada boca arriba en el suelo, con parte del lado izquierdo de su cuerpo próximo a la estufa.

La llamada al servicio de emergencias, según la documentación incorporada posteriormente al procedimiento, se produjo a las 1.51 horas. Las personas presentes siguieron las indicaciones del 112, sacaron a Bollini de la sauna y la colocaron sobre una mesa. El servicio médico llegó alrededor de las 2.10 horas y la ausencia de signos vitales quedó confirmada a las 2.17 horas.

Este dato adquirió especial relevancia después de que la familia cuestionara la hora de la muerte y reclamara nuevas investigaciones. El médico forense ha aclarado ahora que no es posible determinar con precisión el momento exacto del fallecimiento debido a que la hipertermia y el consumo de sustancias habían alterado los fenómenos cadavéricos. Por esa razón, se fijaron oficialmente las 2.17 horas, momento en que los sanitarios certificaron que Bollini no presentaba signos de vida.

MDMA, ketamina, anfetaminas e ibogaína

Las pruebas toxicológicas también fueron uno de los principales focos de la investigación. Los análisis detectaron en sangre MDMA, ketamina, norketamina, anfetamina y metanfetamina, además de alcohol. En el humor vítreo aparecieron igualmente esas sustancias e ibogaína, un alcaloide con efectos alucinógenos que se extrae de la raíz de un arbusto africano.

El informe definitivo del médico forense concluye que la presencia de las diferentes sustancias demuestra una “exposición sistémica” previa al fallecimiento, compatible con un consumo recreativo durante una fiesta que desembocó en una reacción adversa. La autopsia sitúa como causa inmediata de la muerte un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita en un contexto de intoxicación por sustancias psicotrópicas y exposición a calor intenso.

La fallecida María Florencia Bollini / Instagram

El forense considera como hipótesis más plausible que Bollini se encontraba bajo los efectos de las sustancias mientras permanecía en la sauna y que sufrió un desmayo, cayó y entró en contacto con la estufa de leña y sus piedras. Esto explicaría las graves quemaduras que presentaba en la mano, la cadera y la pierna izquierdas. El análisis histopatológico constató asimismo una fibrosis subendocárdica leve en el corazón y lesiones cutáneas compatibles con la acción del calor.

La reapertura de las diligencias, acordada el 23 de septiembre de 2025, llevó a la Guardia Civil a ampliar el atestado y tomar nuevas declaraciones. Entre ellas figura la de un hombre contratado para preparar una parrillada para unas 70 personas. El testigo explicó que permaneció en la fiesta entre las ocho de la tarde y la una de la madrugada y aseguró haber visto a varias personas con collares dotados de un pequeño depósito y una cucharilla que utilizaban, según su testimonio, para consumir cocaína.

El juzgado destaca este testimonio porque permite concluir que Bollini seguía con vida al menos hasta la una de la madrugada, ya que el testigo no tuvo conocimiento de ningún fallecimiento mientras permaneció en la vivienda. También se analizaron detalladamente las comunicaciones con el 061 y el 112, con los horarios y el contenido de las llamadas, y declararon como testigos tanto la médica como la enfermera que atendieron a Bollini aquella madrugada.

El anillo inteligente

Otro de los elementos sobre los que la familia había pedido explicaciones era el anillo inteligente Oura Ring que llevaba Bollini. El forense señala en su informe que el dispositivo fue retirado del dedo índice de la mano izquierda durante la autopsia y posteriormente entregado al juzgado para su devolución a la familia.

El especialista afirma que no observó lesiones por compresión o contusión que indicaran que alguien hubiera tratado de arrancarle el dispositivo por la fuerza. Añade que cuando efectuó la autopsia desconocía la naturaleza tecnológica del anillo, al tratarse de un ámbito ajeno a su especialidad médico-forense. El auto no recoge que los datos biométricos almacenados en el dispositivo hayan aportado finalmente información determinante sobre el fallecimiento.

Noticias relacionadas

Después de la investigación inicial, el juzgado ya había archivado provisionalmente el procedimiento en noviembre de 2024 a la espera de recibir los resultados definitivos de Toxicología. La causa fue posteriormente reabierta ante las alegaciones de la familia y se ordenaron nuevas pesquisas para comprobar la naturaleza de la fiesta, las llamadas a emergencias, el posible suministro de drogas y las dudas planteadas sobre la autopsia. Casi dos años después de la muerte, el juez considera agotadas esas vías de investigación y concluye que no existen "indicios racionales de criminalidad" suficientes para mantener abierto el procedimiento. Por ello, decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

Fuente: Diario de Ibiza