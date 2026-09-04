Renfe permitirá acceder con patinete eléctrico a la mayoría de sus trenes excepto en Rodalies

Renfe permitirá a partir del 7 de septiembre el transporte de patinetes eléctricos dentro de sus trenes de corta, media y larga distancia, excepto en los servicios catalanes de Rodalies y en Cercanías Euskadi, donde no se aplicará el cambio de momento.

En un comunicado este viernes, Renfe ha informado de que la actualización de las condiciones de transporte llega después de la entrada en vigor de la nueva normativa estatal para los vehículos de movilidad personal, que incorpora sistemas obligatorios de identificación, registro y seguros que mejoran las garantías de seguridad. A estas alturas, en Catalunya solo se permitirá la entrada con patinetes eléctricos en trenes de AVE y servicios comerciales que tienen como destino otras comunidades autónomas.

La operadora pública permitirá el acceso únicamente de patinetes que estén homologados y cumplan con la Ley 5/2025, que incorpora los vehículos personales ligeros (VPL) dentro del sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Los patinetes también deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la DGT, como estar inscritos en el registro de vehículos, contar con una placa o etiqueta identificativa visible, disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor y tener un certificado de circulación.

Renfe asegura que el uso combinado del tren y el patinete eléctrico constituye una solución eficaz para los desplazamientos y la última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos donde las personas necesitan completar su viaje entre la estación y el destino final.

La prohibición temporal para entrar con patinetes eléctricos en los trenes en 2023, remarca Renfe, afectó especialmente a las personas que habían incorporado este vehículo a sus desplazamientos cotidianos. Recuperar esta posibilidad amplía las opciones de movilidad y el acceso al transporte público, y también mejora la conectividad de determinados colectivos.