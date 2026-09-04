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Prisión sin fianza para los padres del bebé encontrado muerto en Santa Bàrbara (Tarragona)

Además del ingreso preventivo, el juez también ha acordado retirarles la patria potestad de los otros hijos

Los Mossos encuentran los restos del bebé desaparecido en Santa Bàrbara enterrados en la casa familiar

El operativo policial en la vivienda de Santa Bàrbara (Montsià).

El operativo policial en la vivienda de Santa Bàrbara (Montsià). / ACN

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Los padres del bebé encontrado muerto en Santa Bàrbara (Montsià) ingresarán en prisión de forma preventiva por orden del juez que instruye el caso. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Amposta ha acordado este viernes el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos.

La pareja fue detenida el miércoles en Valencia y, después de prestar declaración ante el juzgado, los restos del bebé fueron encontrados el jueves en el domicilio familiar.

La causa queda abierta por un presunto delito de homicidio, abandono de menores y maltrato animal. Además del ingreso en prisión, el juez también ha acordado retirarles la patria potestad de los otros hijos que tienen en común.

El Ayuntamiento de Santa Bàrbara ha declarado dos días de luto oficial a raíz de los hechos. El consistorio ha suspendido los actos institucionales y oficiales previstos durante el periodo de luto, y las banderas del ayuntamiento ondearán a media asta.

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Esta tarde, cerca de 200 personas se han concentrado ante el Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en recuerdo del bebé.

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