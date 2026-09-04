Prisión sin fianza para los padres del bebé encontrado muerto en Santa Bàrbara (Tarragona)
Además del ingreso preventivo, el juez también ha acordado retirarles la patria potestad de los otros hijos
Los Mossos encuentran los restos del bebé desaparecido en Santa Bàrbara enterrados en la casa familiar
Los padres del bebé encontrado muerto en Santa Bàrbara (Montsià) ingresarán en prisión de forma preventiva por orden del juez que instruye el caso. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Amposta ha acordado este viernes el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos.
La pareja fue detenida el miércoles en Valencia y, después de prestar declaración ante el juzgado, los restos del bebé fueron encontrados el jueves en el domicilio familiar.
La causa queda abierta por un presunto delito de homicidio, abandono de menores y maltrato animal. Además del ingreso en prisión, el juez también ha acordado retirarles la patria potestad de los otros hijos que tienen en común.
El Ayuntamiento de Santa Bàrbara ha declarado dos días de luto oficial a raíz de los hechos. El consistorio ha suspendido los actos institucionales y oficiales previstos durante el periodo de luto, y las banderas del ayuntamiento ondearán a media asta.
Esta tarde, cerca de 200 personas se han concentrado ante el Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en recuerdo del bebé.
- Termina sin acuerdo la reunión entre Ustec y Educació: la huelga del primer día de clase en Catalunya sigue en pie
- Los Mossos creen que el autor de la puñalada mortal en Manresa sabía lo que hacía
- La práctica de la marcha nórdica se dispara de la mano de mayores de 50 años: 'Pasé de no tener masa muscular a tener una movilidad perfecta
- Comienza el ensayo en humanos de terapia génica nacida en España frente al alzhéimer: mejora la memoria y la neuroinflamación
- Delfín Couto, cirujano vascular: 'Con la marcha nórdica los pacientes acaban viviendo más y mejor
- Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista
- Uno de los dos menores detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso
- Dolors Liria, decana del Colegio de Psicología de Catalunya: 'Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por la vía de la salud mental