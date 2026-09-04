Aprendiendo a ser policía en Ibiza: "Se consigue más con sonrisas que con lágrimas"

Estefanía Turigas y José Manuel Ocaña están a punto de finalizar su primera fase de prácticas como agentes en la Policía Local de Ibiza. Tres meses de intenso trabajo que les han permitido pasar por todas las unidades del cuerpo y comprobar, por ejemplo, que "se consigue más con sonrisas que con lágrimas". Antes de volver a la academia durante dos meses, reflexionan con Diario de Ibiza sobre el oficio que han empezado a aprender.

Ambos se incorporaron al cuerpo en junio junto con otros nueve agentes en prácticas. La previsión es que en febrero finalicen definitivamente sus prácticas y tomen posesión de sus cargos. En ese momento, la Policía Local de Ibiza superará por primera vez el centenar de agentes, hasta llegar a 108 efectivos repartidos en sus seis unidades.

Estefanía y José Manuel arrancan su jornada laboral. / Toni Escobar

Durante este verano, Estefanía y José Manuel se han dedicado a dirigir el tráfico, denunciar infracciones, realizar controles de alcohol y drogas, instruir atestados por accidentes y delitos contra la seguridad vial, vigilar espacios públicos, auxiliar en accidentes o actuar como policía judicial, entre otras labores. Un abanico tan amplio de funciones que, tal y como explica ella, a menudo provoca que van "a un aviso y de camino" ven "muchas cosas" que podrían requerir su intervención.

"Y si paras en todo no llegas a nada. Intentas avisar, por lo menos llamar la atención: Pero la verdad es que es increíble: el tema del teléfono al volante, de cruzarse de carril sin señalizar y sin ir pendiente de si tienes a alguien en tu lateral… Se ven muchas cosas. Se intenta actuar en todo, pero claro, no podemos", se resigna.

"Multar no me da satisfacción"

La multa es una de las herramientas policiales más temidas por la ciudadanía, pero Estefanía asegura que una de las cosas que ha confirmado este verano es que imponerlas no le supone ningún disfrute: "Yo tampoco me siento satisfecha poniendo una multa. No es algo que me dé satisfacción, porque al final a mí no me va a conllevar nada. Yo prefiero evitar las infracciones, evitar que haya accidentes por esas distracciones".

Estos meses también le han servido, por ejemplo, para comprobar que la ordenación de tráfico "al final es una cadena" en la que cada eslabón afecta al siguiente y donde, en general, ha topado con conductores comprensivos. "Si tiene ocupada su zona, va a intentar estacionar en otro sitio. Los camiones, por ejemplo, si tienen que hacer su trabajo, van a parar en una curva, entorpecen la visibilidad y es un peligro. A la persona que estaciona en carga y descarga por una gestión rápida, se le dice y lo entiende", comenta.

La agente, recogiendo su pistola reglamentaria. / Toni Escobar

Sin embargo, su experiencia más satisfactoria llegó buscando a una persona: "Nos entró una llamada de un hombre que estaba paseando con la familia y, de repente, le perdieron la pista. Iba con su perrito y le perdieron la pista. Fuimos a hacer batidas, a dar vueltas y vueltas, y acabamos localizándolo. Fue una satisfacción poder irte a casa sabiendo que esa persona ha sido localizada y está bien. Nosotros,contentos de colaborar, y los familiares se sintieron ayudados".

La mayor lección que se lleva Estefanía de este verano es que "hay que empatizar" porque "cada persona es un mundo y tiene una situación que no se puede prejuzgar". "No se sabe nunca esa persona de dónde viene, en qué situación está en ese momento", remarca. Y cuando se encuentran a una persona muy alterada, nada de subir la temperatura: "Se le habla tranquilamente, se le dice que estamos para ayudarle, que no le va a pasar nada malo. Según el momento, según cada situación. Al final te nace según cómo veas a la persona".

"Hay que ponerse en la piel de la gente"

Sentado a su lado en el interior de las dependencias municipales, José Manuel comparte una reflexión similar. "Una persona que esta´creando un altercado o va muy pasada quizá tenga un trasfondo detrás. Nosotros estamos ahí para ayudar. Si esa persona no quiere ayudar y hay que aplicar la fuerza, pues se aplicará la fuerza de manera proporcional, pero hasta el momento no ha sido necesario. He visto personas muy necesitadas a las que hay que entender, ponerse en su piel. Quizás su situación es totalmente distinta a la que podamos tener nosotros. Ni el que es malo es muy malo, ni el que es bueno es muy bueno", resume sobre sus tres primeros meses en el oficio.

El agente se prepara para subir a su moto. / Toni Escobar

¿Y le ha quitado el sueño alguna de esas experiencias que han marcado sus primeros meses como policía?: "De momento duermo bien. Pregúntamelo dentro de un año y te diré a ver cómo está. El día que tenga un accidente con un fallecido, situaciones duras... Toquemos madera". Porque estos agentes en prácticas aún no han tenido que pasar por ninguna situación de "peligro patente".

"No ha habido una situación en la que diga: ‘Uf, he sentido verdaderamente peligro por mi vida’. No, eso no", aclara él, convencido de que es "un privilegiado" por el trabajo que desempeña, por mucho que a veces, igual que su compañera, tenga la sensación de que no abarcan todo lo que está ocurriendo. "Cuando estás recibiendo las llamadas es cuando ves realmente la magnitud de los avisos que hay. Hay momentos en los que no se da abasto en Ibiza. Se llega, pero a veces es difícil hacerlo", se sincera.

Noticias relacionadas

José Manuel y Estefanía posan para Diario de Ibiza. / Toni Escobar

Pero sigue siendo un oficio "satisfactorio" con el que ha podido comprobar que la ciudadanía ibicenca "es amable en general". "Dependiendo de cómo intervengas, así va a acabar la situación. Puede ser que te toque una persona muy agresiva y que no te quede otro remedio que actuar de una manera más autoritaria, pero muchas veces la gente suele entenderlo. Hay personas que nos dicen: 'Siempre soy yo, siempre me toca a mí'. Hoy le ha tocado a usted y mañana a otro, pero el que comete una infracción no es que sea un delincuente. Yo también he sido multado y aquí estoy", finaliza.