Piden tres años de cárcel a un turista por hacer fotos a una niña en un hotel de Mallorca

Un turista alemán se enfrenta a peticiones de tres años de prisión por hacer dos fotos a una niña de cuatro años en el comedor de un hotel de Cala Millor, en Sant Llorenç. La Fiscalía y la acusación particular sostienen que tomó las imágenes a escondidas para captar la zona de la entrepierna de la menor, ya que se le veía la ropa interior. Le imputan un delito contra la intimidad y además de la pena de cárcel reclaman una multa de 7.200 euros y una indemnización de entre 1.000 y 3.000 euros. En el juicio celebrado ayer en un juzgado de lo penal de Palma, el acusado reconoció que tomó las fotografías, pero alegó que lo hizo para documentar cómo la pequeña estaba usando el móvil sin que sus padres le prestaran atención y mostrárselo a su pareja, que es educadora. Su abogada reclamó la absolución y el caso quedó visto para sentencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio por la mañana en el comedor del hotel, donde el acusado, su pareja, la niña y los padres de esta estaban alojados y coincidieron en el desayuno. El procesado, cómo él mismo reconoció en la vista oral, tomó a escondidas dos fotografías de la pequeña. Lo hizo ocultando su móvil entre el brazo y la axila y sin el consentimiento de los progenitores. En las imágenes, que fueron exhibidas en el juicio, se ve a la menor de cuerpo entero, sentada en una silla y con las piernas abiertas.

El padre de la menor contó que una mujer se le acercó para contarle que había visto al hombre fotografiar a su hija y aumentando después las imágenes para observar la zona genital. El acusado ya no estaba en el comedor. "Estuvimos esperando a ver si le veíamos y acabamos llamando a la Guardia Civil", contó el padre. Según su versión, localizaron al acusado y este les mostró las imágenes de la menor, ante lo que la pareja de este "se puso a llorar". "Nos estropeó las vacaciones", sentenció.

La testigo que alertó al padre confirmo que vio al sospechoso hacer las fotos. "Estaba sacando fotos con zoom a una niña pequeña, que tenía las piernas abiertas y se le veían las braguitas o el bikini", confirmó la mujer. "Las hizo a escondidas, con el móvil oculto debajo del sobaco", añadió.

Noticias relacionadas

El procesado, por su parte, admitió haber hecho las fotos, pero negó que tuvieran fines sexuales. "Me llamó la atención que la niña estuviera con el móvil durante el desayuno sin que sus padres le hicieran caso. Es un tema muy presente en mi vida, mi pareja es educadora y hablamos mucho de estas cosas", contó. Según dijo, en ningún momento amplió las fotos para ver las zonas íntimas de la menor y colaboró en todo momento con la Guardia Civil.