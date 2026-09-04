Un niño de 13 años denuncia haber sido agredido sexualmente por un hombre en la Pobla Llarga

Un niño de 13 años que salió de su casa y cogió un tren para desplazarse hasta Xàtiva, donde había quedado con una amiga, ha acabado denunciando haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un hombre en la Pobla Llarga.

Aunque los hechos han trascendido ahora, ocurrieron hace varios meses cuando la Guardia Civil del puesto de Castelló detenía a un vecino del municipio, de nacionalidad rusa, como supuesto autor de un delito de agresión sexual a menor.

Iban a beber alcohol

Sobre cómo acabó en la Pobla Llarga, el menor, acompañado de su padre y su hermana, explicó que tenía previsto desplazarse hasta la localidad setabense a ver a una amiga, pero durante el trayecto en tren se aburría y entró en una página de citas para personas homosexuales. Una página a la que, según explicó a la Guardia Civil, ya había accedido en otras ocasiones y mantuvo una conversación con un hombre ruso de 45 años.

El hombre lo invitó a su casa, en la Pobla Llarga, y cuando el tren llegó a dicha estación, decidió apearse y acudir al domicilio de la cita, no llegando a Xàtiva. En principio era para beber vodka, dado que al ser menor no podía tener acceso a bebidas alcohólicas, pero acabó en una supuesta agresión sexual.

Los familiares acudieron al lugar

La situación se destapó cuando el padre y la hermana de la víctima, que tienen compartida la ubicación, vieron que no estaba en Xàtiva, sino en la Pobla Llarga, y acudieron al punto geolocalizado. A las puertas de la vivienda llamaron al niño y bajó de la casa, aprovechando que el supuesto agresor se había marchado a comprar vodka a un supermercado próximo.

Fue allí cuando contó a sus familiares lo que le acababa de suceder en el domicilio, por lo que el padre dio aviso al 112, quien mandó una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Castelló, adscrita a la Compañía de Sueca.

Una vez los agentes en el lugar, el menor delante de su padre relató lo sucedido en el interior de la vivienda y el porqué estaba él en la localidad de la Ribera Alta.

"Le dije que parara hasta dos veces"

Así las cosas, cuando estaban en la casa, el hombre comenzó a tocar al menor hasta que ambos tuvieron relaciones sexuales consentidas, pero el niño en un momento dado le pidió que parara hasta en dos ocasiones. El detenido, supuestamente, no hizo caso y al final paró al decirle que fuera a comprar alcohol.

El hombre se vistió y se fue hasta un supermercado a comprar el vodka que le había prometido al niño, y fue al regresar cuando vio que no estaba en la casa. Al poco, llegó la Guardia Civil y lo detuvo en la vivienda donde ocurrieron los hechos, acusado como supuesto autor de un delito de agresión sexual a menor.

Se mintieron en las edades

Agresor y víctima se habían conocido a través de la aplicación de citas; de hecho, el menor de 13 años dijo tener 18 y el adulto de 54 años fingió 32, habiéndose intercambiado mensajes de carácter sexual y fotografías explícitas, pero nunca se habían visto en persona.

El padre y la hermana acompañaron al niño hasta un hospital donde le realizaron las pruebas y exploraciones pertinentes, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para que emitan el correspondiente informe biológico.

Noticias relacionadas

El detenido pasaba a disposición de la sección civil e instrucción titular de la plaza 2 de Alzira y está a la espera de juicio.

Fuente: Levante - EMV