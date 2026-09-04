Sucesos
Muere un ciclista en un accidente en la N-260 en Cabanelles
Por causas que todavía se están investigando, una furgoneta ha atropellado a dos ciclistas que circulaban por la carretera
Una nueva norma de tráfico obligará a reducir la velocidad en 20 kilómetros por hora al adelantar a ciclistas
Redacción
Un ciclista de 68 años ha muerto este 3 de septiembre por la mañana atropellado por una furgoneta en la N-260, en el término municipal de Cabanelles. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 50,4 y los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las 7:47 horas.
Por causas que todavía se están investigando, una furgoneta ha atropellado a dos ciclistas que circulaban por este tramo de la N-260. A consecuencia del impacto y de la posterior caída, uno de los ciclistas ha resultado herido grave. La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario, donde finalmente ha muerto a consecuencia de las heridas. Se trata de J.R.V., un hombre de 68 años y vecino de Cornellà del Terri.
A raíz del accidente se han activado cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
Fuente: Empordà
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