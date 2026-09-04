Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VolkswagenPrincesa LeonorMarc MárquezSeatCeutaIAPedro SánchezMeloniBebé TarragonaManresaMovilidad
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un ciclista en un accidente en la N-260 en Cabanelles

Por causas que todavía se están investigando, una furgoneta ha atropellado a dos ciclistas que circulaban por la carretera

Una nueva norma de tráfico obligará a reducir la velocidad en 20 kilómetros por hora al adelantar a ciclistas

Retención en la N-260 en Cabanelles a causa del accidente de este 3 de septiembre. / Genís Mención

Retención en la N-260 en Cabanelles a causa del accidente de este 3 de septiembre. / Genís Mención

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un ciclista de 68 años ha muerto este 3 de septiembre por la mañana atropellado por una furgoneta en la N-260, en el término municipal de Cabanelles. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 50,4 y los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las 7:47 horas.

Por causas que todavía se están investigando, una furgoneta ha atropellado a dos ciclistas que circulaban por este tramo de la N-260. A consecuencia del impacto y de la posterior caída, uno de los ciclistas ha resultado herido grave. La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario, donde finalmente ha muerto a consecuencia de las heridas. Se trata de J.R.V., un hombre de 68 años y vecino de Cornellà del Terri.

Noticias relacionadas

A raíz del accidente se han activado cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Fuente: Empordà

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Termina sin acuerdo la reunión entre Ustec y Educació: la huelga del primer día de clase en Catalunya sigue en pie
  2. Los Mossos creen que el autor de la puñalada mortal en Manresa sabía lo que hacía
  3. La práctica de la marcha nórdica se dispara de la mano de mayores de 50 años: 'Pasé de no tener masa muscular a tener una movilidad perfecta
  4. Delfín Couto, cirujano vascular: 'Con la marcha nórdica los pacientes acaban viviendo más y mejor
  5. Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista
  6. Dolors Liria, decana del Colegio de Psicología de Catalunya: 'Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por la vía de la salud mental
  7. Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria
  8. Muere un instructor de kitesurf mientras su pareja grababa el accidente sin dar se cuenta: '¿Dónde estás gordito? No te veo

Muere un ciclista en un accidente en la N-260 en Cabanelles

Muere un ciclista en un accidente en la N-260 en Cabanelles

Detienen a un hombre en Sevilla tras apuñalar a otro en el corazón por negarse a tener relaciones sexuales

Detienen a un hombre en Sevilla tras apuñalar a otro en el corazón por negarse a tener relaciones sexuales

La Carlos III pide a los profesores de Leonor "normalidad" en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase

La Carlos III pide a los profesores de Leonor "normalidad" en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase

Pulso total por Torreciudad: el obispo amenaza con dimitir y el Opus Dei defiende sus derecho sobre la Virgen

Pulso total por Torreciudad: el obispo amenaza con dimitir y el Opus Dei defiende sus derecho sobre la Virgen

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Juicio a Lindsay Clancy por matar a sus tres hijos: sexto día sin veredicto por el desacuerdo de un miembro del jurado

Juicio a Lindsay Clancy por matar a sus tres hijos: sexto día sin veredicto por el desacuerdo de un miembro del jurado

La Fiscalía se muestra a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia descarrilado en Angrois

La Fiscalía se muestra a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia descarrilado en Angrois

Tumban el recurso de los ecologistas contra el gran hotel en Navalmoral de la Mata

Tumban el recurso de los ecologistas contra el gran hotel en Navalmoral de la Mata