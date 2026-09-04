Los Mossos registran el domicilio de uno de los dos menores detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, en Manresa

Los Mossos d'Esquadra registran este lunes por la tarde el domicilio de uno de los dos menores detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, según ha podido saber Regió7, del grupo de El Periódico, de fuentes policiales. El amplio operativo, que incluye vehículos y agentes de la Brimo y de los Arro, ha comenzado alrededor de las 19 horas y mantiene bloqueada la calle de Santa Llúcia entre la plaza de la Immaculada y la bajada del Pòpul.

El apuñalamiento del vecino de Manresa, que tenía 45 años, tuvo lugar el lunes por la noche. Horas después, los Mossos d'Esquadra localizaron y detuvieron a dos jóvenes acusados de los hechos, de 15 y 16 años, respectivamente.