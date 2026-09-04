Marc Aloy, alcalde de Manresa, sobre el crimen de Carles Vilajosana: "Esto no va de elecciones, nos estamos jugando el futuro"

¿Manresa es insegura? ¿Por qué aumenta la percepción de vulnerabilidad, dentro y fuera de la ciudad?

Si tomamos los datos oficiales, no es menos segura que el resto del país. Pero obviamente hay hechos delictivos, y acabamos de vivir el episodio más grave en mucho tiempo. Es inútil e injusto negar o minimizar la gravedad de algunos hechos, u ocultarlos, mirar hacia otro lado, eludir responsabilidades. Pero también es cierto que estos días hemos leído y oído cosas que también son injustas. Yo creo que no se puede afirmar que en Manresa «no se puede salir a la calle a partir de las 8 de la tarde», o que «la gente va con catanas por la calle». Esto lo hemos oído, se ha dicho en informativos en prime time (ya no hablo de redes) y es mentira. Hay problemas de delincuencia, menores conflictivos, armas blancas, actos de incivismo... Y los cuerpos policiales trabajan en ello con intensidad. Hay personas que sienten miedo o inseguridad, y desde el Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad nos esforzamos para conseguir, con las herramientas que tenemos, revertir esta situación. Pero estas generalizaciones, que presentan Manresa como si fuera la ciudad más insegura del país, un lugar donde no se puede vivir, debemos combatirlas porque no son ciertas, son injustas y hacen mucho daño a la ciudad.

¿Cómo pensamos reducir la alarma social? ¿Se están instrumentalizando políticamente estos hechos?

No es una cuestión que podamos afrontar en solitario. Desde el Ayuntamiento asumimos nuestra responsabilidad y en los últimos tiempos hemos tomado muchas medidas: más agentes de la Guardia Urbana, más cámaras en la calle, una nueva comisaría compartida (Guardia Urbana-Mossos d’Esquadra), nuevos agentes de paisano, unidad canina para estupefacientes… Y también programas sociales dirigidos sobre todo a combatir la delincuencia juvenil, en colaboración con otras instituciones. Pero es evidente que no es suficiente. Debemos intensificar los esfuerzos y las medidas, con las herramientas que tiene un ayuntamiento, que son limitadas. Nosotros no tenemos competencias en orden público, ni en justicia, ni en educación, etc. Por tanto, el trabajo de prevención debe ser conjunto y unitario, con todas las administraciones implicadas, con toda la sociedad. Un alcalde, un ayuntamiento, no decide que un menor que ha cometido delitos graves vuelva a estar en la calle poco después. Esto depende de unas leyes y de un juez. Pues afrontemos el problema de frente. Cambiemos las leyes o endurezcamos la justicia. Seamos implacables con los delincuentes, hagamos modificaciones en la ley del menor, aseguremos que se haga justicia. Vayamos hasta el final. Y afrontemos también conjuntamente debates incómodos que estos días han vuelto a aparecer, también el de la inmigración. Debemos poder hablar de ello sin tabúes: de cómo acogemos, de cómo integramos, de cómo garantizamos que todo el mundo que viva aquí cumpla las normas de convivencia y de qué recursos necesitan los barrios. Pero hagámoslo razonadamente, no desde las vísceras ni en caliente. Reflexionemos sobre todo lo que rodea la situación que estamos viviendo: seguridad, pero también demografía, educación, lengua, responsabilidad compartida. Incluso el modelo económico de nuestra sociedad. Me parece que es evidente que se está utilizando políticamente este caso. Hay quienes desde el primer minuto, sin conocer ningún detalle del caso ni la identidad de los autores, empezaron a buscar culpables, a estigmatizar colectivos, a incendiar el ambiente o a pedir deportaciones. Aquí hay una familia que sufre un dolor inmenso, una ciudad que está herida, una ciudadanía en estado de shock, enfurecida, con rabia, triste. Se puede entender que la gente necesita buscar culpables, y en este caso lo más fácil es apuntar a determinados colectivos y señalar también a la administración más cercana, encabezada por su alcalde. Debemos dar respuestas, que son complejas, pero no es bueno incendiar el ambiente. Aquí hay unos presuntos autores de un hecho gravísimo, unos delincuentes, que deben pagar por sus actos. Hay un sistema que tiene muchos fallos y que debemos revisar para evitar situaciones como esta en el futuro. Pero es injusto atribuir toda la responsabilidad a determinados colectivos o personas, sobre todo los que lo hacen por interés electoral. Esto no va de elecciones. Nos estamos jugando el futuro, la cohesión y la paz social del conjunto de la sociedad. Debemos evitar una fractura mayor. Y sobre todo, estos días, debemos apoyar a una familia rota por el dolor y a todo el entorno de Carles, una persona muy conocida y querida.

¿Ha recibido el apoyo que esperaba de la Generalitat? ¿Y de la oposición en el Ayuntamiento?

He estado en contacto permanente con el Govern, empezando por el presidente Illa, que me ha llamado varias veces, y también la consellera Parlon, el conseller Dalmau y otros miembros. El conseller Espadaler nos acompañó en el minuto de silencio. Agradezco enormemente el apoyo de la delegada del Govern, Èlia Tortolero, y de la presidenta de la Diputació, para buscar y ofrecer herramientas. Debo decir que he recibido el apoyo de representantes de instituciones y decenas de alcaldes y líderes nacionales de la mayoría de partidos. También de muchísimos ciudadanos. Hemos estado acompañados estos días y también nos han dado apoyo moral, que se agradece porque todos estamos viviendo días muy duros. Obviamente, más allá de estos primeros días, trabajaremos con el resto de instituciones para seguir el caso y para garantizar mejoras en el ámbito de la seguridad y la convivencia. También estamos en contacto permanente con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, a quien debemos agradecer la rápida actuación que permitió las detenciones, y la labor que está llevando a cabo. Tenemos reuniones ya programadas y próximamente haremos una Taula de Seguretat extraordinaria. Trabajamos en respuestas concretas, estamos determinados. Con los grupos de la oposición nos reunimos enseguida, el mismo martes al mediodía, para compartir información y actuar conjuntamente. Con la mayoría de grupos hay buena sintonía y entendimiento. Ha habido responsabilidad y unidad de acción en general. A escala personal, todos somos humanos y estos días nos hemos apoyado. Hay excepciones, pero no es el momento de buscar el conflicto entre compañeros de Consistori.

Las especulaciones sobre el origen de los implicados han desencadenado abundantes comentarios y acusaciones.

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Ha habido un tsunami de reacciones y no se puede generalizar. Se han dicho cosas muy graves, claro. Pero es evidente que no toda la crispación, la rabia y el malestar de la ciudadanía es racismo, ni odio, ni extrema derecha. No generalicemos. La mayoría de personas estos días están muy afectadas por un hecho gravísimo, por la pérdida de una persona querida. Hay quienes sí, que directamente culpan de los hechos al conjunto de un colectivo y avivan el fuego de la xenofobia. Pero no todo el mundo. No creo que debamos hacer bandos. No nos encontrarán ni entre los que aprovechan estos hechos para señalar a todo un colectivo y alimentar el odio, ni entre los que prefieren mirar hacia otro lado ante problemas reales por miedo a afrontar debates incómodos. Nosotros partimos de la realidad: hay problemas de seguridad, de convivencia y de integración que hay que afrontar, sin tabúes y con firmeza. Y hacerlo no es estigmatizar a nadie. Es gobernar. Porque la seguridad es una de las principales políticas públicas. Sin seguridad no hay libertad, libertad para vivir, para salir a la calle, para disfrutar de nuestros barrios y para convivir.