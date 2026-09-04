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Sorteos y loterías

Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional: hora, premios y dónde ver este sábado, 5 de septiembre

La emisión alcanza los 150 millones de euros, de los que el 70%, 105 millones, se destinará a premios

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Sorteo Extraordinario de septiembre de Lotería Nacional este sábado día 5.

Sorteo Extraordinario de septiembre de Lotería Nacional este sábado día 5. / Lotería Nacional

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Clara Dalmau Merencio

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Septiembre arranca con una nueva oportunidad para los aficionados a la Lotería Nacional. Este sábado, 5 de septiembre, se celebrará el Sorteo Extraordinario de Septiembre, uno de los sorteos especiales del calendario de Loterías y Apuestas del Estado, que pondrá en juego 105 millones de euros en premios.

El sorteo tendrá lugar a las 13.00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas, en Madrid, mediante el sistema de bombos múltiples.

Los décimos de este sorteo tienen un precio de 15 euros, frente a los seis euros habituales de los sorteos ordinarios de los sábados. La emisión está formada por diez series de 100.000 billetes, con un precio de 150 euros por billete. En total, la emisión alcanza los 150 millones de euros, de los que el 70%, 105 millones, se destinará a premios.

Hasta 1,5 millones de euros

El premio más importante será de 1,5 millones de euros por serie para el número que resulte ganador con el primer premio. Al estar los billetes divididos en décimos de 15 euros, la cantidad que corresponderá a cada décimo será de 150.000 euros.

El segundo premio estará dotado con 300.000 euros por series, es decir, 30.000 euros por décimo, mientras que el tercero repartirá 150.000 euros por serie, equivalentes a 15.000 euros por décimo.

Más premios

El programa de premios contempla además 12 premios de 75.000 euros por serie, que se traducen en 7.500 euros por décimo, así como otros 40 premios de 3.750 euros por serie, equivalentes a 375 euros por décimo. A estos se suman 1.100 premios de 750 euros por serie, es decir, 75 euros por décimo, y 5.000 premios de 300 euros por serie, con 30 euros para cada décimo.

El sorteo también contempla diferentes premios por aproximaciones, centenas y terminaciones. Así, los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio recibirán 21.000 euros por serie, mientras que las aproximaciones al segundo y tercer premio estarán dotadas con 12.000 y 6.225 euros por serie, respectivamente.

Reintegros

Entre las categorías contempladas por este sorteo se encuentran también los reintegros. Habrá 9.999 reintegros de 150 euros por serie para los billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio. Además, se realizarán dos extracciones especiales de una cifra, cada una de las cuales dará lugar a 10.000 reintegros de 150 euros por serie.

Noticias relacionadas

Una vez celebrado el Sorteo Extraordinario de Septiembre, la Lotería Nacional volverá a repartir suerte el sábado 12 de septiembre, a las 13.00 horas, con un nuevo sorteo. En esta ocasión, los décimos tendrán un precio de 6 euros y se repartirán 42 millones de euros en premios, con un primer premio de 600.000 euros por serie y un segundo de 120.000 euros por serie.

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