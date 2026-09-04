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Un lance inaudito: el oceanográfico vigués "Miguel Oliver" pesca decenas de ánforas romanas al sur de Formentera

Los restos están bajo custodia a bordo del buque y el IEO y serán depositados en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera

Fueron localizados durante la campaña MEDIAS, en colaboración con la Secretaría General de Pesca

Las ánforas en cubierta, después de ser «pescadas» por el oceanográfico vigués.

Las ánforas en cubierta, después de ser «pescadas» por el oceanográfico vigués. / FdV / Cedida

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Lara Graña

Vigo
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El Miguel Oliver es un buque oceanográfico de la Secretaría General de Pesca, compañero de las unidades Vizconde de Eza y Emma Bardán. Estrenado en el año 2007, fue construido en las instalaciones del astillero MCíes, ya desaparecido. Presenta 70 metros de eslora por 14,4 de manga y tiene capacidad para 45 tripulantes. Su puerto base está en Vigo. Este verano le fue encomendada la 18 edición de la campaña MEDIAS (siglas de Mediterranean International Acoustic Sourvey), con el objetivo de evaluar la biomasa del stock reproductor de boquerón y el de sardina en el Mediterráneo.

Lo que no estaba previsto es lo que sucedió en las últimas horas, como advirtieron a FARO fuentes de la tripulación del buque: decenas de ánforas de barro, presumiblemente de la época romana, fueron izadas a la cubierta del Miguel Oliver tras haber sido pescadas en uno de los lances. Se trata de elementos de gran tamaño y buena parte de ellas están en excelente estado de conversación, aún cubiertas de sedimentos. A preguntas de este periódico, desde el Instituto Español de Oceanografía (IEO), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han indicado que "los restos encontrados se están custodiando para protegerlos adecuadamente y se ha reportado este hallazgo a las autoridades competentes para proceder como determinen".

Inscripción localizada en una de las vasijas.

Inscripción localizada en una de las vasijas. / FdV / Cedida

El hallazgo deberá ser ahora evaluado para determinar el tipo de vasijas o su antigüedad. Desde el propio Miguel Oliver apuntan a los siglos II o III d. C. dada su forma más globular. En al menos uno de los grandes vasos de barro consta una inscripción, con las letras FPATERN o FPATERNI, que también serán analizadas por los expertos una vez llegue el buque a puerto. Podría tratarse de una marca asociada a la producción de estas ánforas, muy utilizadas en la época para transportar aceite desde Hispania hacia la península itálica. En los barcos mercantes podían ir cientos o miles de ánforas apiladas en la bodega, encajadas unas con otras para evitar que se moviesen. En estos recipientes también se cargaban vino, salsas o salazones de pescado.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han constatado que, después de varias gestiones, "desde el Ministerio de Cultura, ha informado que las ánforas deben depositarse en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985, que indica que los hallazgos casuales han de depositarse a la mayor brevedad posible en el museo más cercano". El departamento que dirige Luis Planas se coordinará con el de Cultura "para la entrada a puerto y el traslado de los materiales".

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Por lo pronto, el oceanográfico vigués ha realizado, sin duda, uno de los lances más extraordinarios de la historia de la investigación oceanográfica española.

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Fuente: Faro de Vigo

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