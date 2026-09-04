Deliberación
Juicio a Lindsay Clancy por matar a sus tres hijos: sexto día sin veredicto por el desacuerdo de un miembro del jurado
La defensa de Clancy acusa a un miembro del jurado de bloquear las deliberaciones y pide al juez que tome medidas
El juicio a Lindsay Clancy por matar a sus tres hijos aflora la controvertida psicosis posparto: ¿qué es y cómo se trata en España?
El jurado que decide el futuro de Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts (EE.UU.) en un supuesto brote psicótico, concluyó este jueves su sexto día de deliberaciones sin un veredicto después de que la defensa culpara del bloqueo a uno de sus miembros.
El abogado de Clancy, Kevin Reddington, pidió al juez William Sullivan que ordenara retirarse a un miembro del jurado que supuestamente "rechaza" seguir las normas de las deliberaciones y se quejó de que si hay "una anulación del juicio por un miembro del jurado que ha desdeñado las instrucciones del tribunal, es una vergüenza", según The New York Times.
El juez, que habló individualmente con los doce miembros del jurado, decidió no retirar a ninguno y ordenó que siguieran deliberando tras darles ayer unas instrucciones conocidas como 'cargo Tuey Rodriguez', que supone un último empujón para un veredicto unánime, tras expresar que estaban en un punto muerto dos veces.
La expectación por los movimientos de hoy en el tribunal en Plymouth hizo que se llenara la sala y los alguaciles tuvieran que cerrar el acceso; estaban presentes los fiscales, los abogados defensores y familiares de Clancy y de su exmarido, Patrick Clancy, que únicamente se ha presentado para dar su testimonio y ha rehecho su vida.
El abogado de la acusada mostró esta mañana a los medios una caja llena de cartas supuestamente enviadas "desde todo el mundo" para Clancy, aseguró que "las lee todas" y dijo estar listo para un segundo juicio si el jurado no se desbloquea, el juez declara un juicio nulo y los fiscales quieren repetirlo.
Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afronta tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.
El jurado tiene las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, de homicidio involuntario, y de declararla no culpable, o absolverla por problemas de salud mental. En la práctica, el caso dirime si Clancy cumplirá la cadena perpetua o será sujeta a internamiento psiquiátrico.
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