José Flores Flores (119 años), el hombre más longevo del mundo: "El secreto de la longevidad es trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano"

La esperanza de vida de toda la humanidad ha ido ganándole años al tiempo con el paso de los años y el avance de la medicina. Uno de los principales motivos es la reducción de las muertes prematuras, algo que era mucho más común siglos atrás por la falta de recursos y el estilo de vida de las personas propio de la época.

Hoy en día no es extraño encontrarse con personas centenarias. De hecho, la ciudad de Olot tenía el privilegio de ser hogar de la persona más longeva del mundo durante muchos años, Maria Branyas, que murió a los 117 años en 2024.

Quien fuera la persona más mayor del mundo, Maria Branyas, en la celebración de su 117º cumpleaños. / EFE

Tras dejar vacante el récord, el que se postula como persona más mayor de la Tierra es José Flores Flores, un agricultor costarricense que asegura tener 119 años, al haber nacido el 11 de junio de 1907, aunque todavía falta la aprobación de Gerontology Research Group y Guinness World Records, algo que está en proceso al presentar su familia la documentación requerida.

Un caso absolutamente extraordinario

Al preguntarle sobre cómo ha conseguido llegar a esta edad, Flores señalaba tres preceptos básicos: "Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano", apuntaba el anciano. Pese a la edad, sigue siendo una persona bastante autónoma, aunque tiene ciertas limitaciones propias de la edad. "Mucha gente ve a los abuelos como muebles. Los alimentan y los limpian, pero no siempre se les ve como personas con derechos plenos. Aquí él tiene la última palabra sobre sus cosas", señalaba su nieta, Hellen Flores, en una entrevista en 'El País'.

José Flores Flores podría ser el hombre más anciano del mundo. / Redes sociales

Los expertos tildan su caso como algo "absolutamente extraordinario" y una de las explicaciones podría encontrarse en su rutina. Se despierta a las 6 de la mañana aunque no tenga que ir a trabajar y come alimentos naturales y autóctonos, como el plátano frito, el queso fresco o las alubias, combinándolo con arroz. Por la noche, toma una bebida caliente de origen prehispáico muy presente en Centroamérica, el atol de maíz.

Algunos también apuntan que el lugar en el que vive conforma una Zona Azul, es decir, que cuenta con un número especialmente alto de casos de personas muy longevas, ya que reside en la Península de Nicoya (Costa Rica), donde se estima que viven hoy más de 900 nonagenarios y hay registros de hasta 61 personas que superen los 100 años. Se trata de un concepto creado por el demógrafo francés Michel Poulain y el médico italiano Gianni Pes, aunque popularizado por el escritor norteamericano, Dan Buettner.

José Flores Flores celebra su 119º aniversario. / Álvaro Murillo/La Nación

Además de Nicoya, en el mundo existen más Zonas Azules, como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia) y Loma Linda (EUA), y se relacionan con factores diversos como alimentación saludable, actividad física cotidiana, fuertes vínculos sociales y familiares y bajos niveles de estrés. Sin embargo, algunos científicos ponen en duda de qué manera se identificaron y verificaron algunos de los datos que sustentan esta idea.

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La realidad, más allá de cábalas y creencias, es que una de las claves para sostener una vida plena a medida que las personas envejecen es la actividad física. Flores trabajó como jornalero en las plantaciones de banana en los azucareros de la región y el ejercicio está dentro de la propia cultura de los habitantes de la zona, sobre todo los más mayores.

Fuente: Sport