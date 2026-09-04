Ilé González, estudiante de Periodismo: "Me gustaría poner mi mirada al servicio de los demás"

Un cambio radical en la adolescencia puede afectar a los estudios, pero este no es el caso de Ilé González. En el 2022, se mudó con sus padres de La Habana a Piera, del mar al interior, del Malecón a Montserrat. Esto no impidió que se sacara el Bachillerato con matrícula de honor y obtuviera una beca de grado de la Fundación La Caixa para estudiar Periodismo en la Universitat Pompeu Fabra. Y aunque todavía no sabe en qué se especializará, quiere aprovechar su experiencia vital para comunicar de manera rigurosa, accesible y empática.

-¿Eligió Periodismo por vocación?

-Sí, desde pequeña me han gustado mucho la literatura y la escritura, he hecho teatro, intervine en un programa de la televisión cubana... Para mí, todas estas disciplinas forman parte de una misma vocación. Escribir, actuar o hablar delante de una cámara son formas distintas de conectar con las personas y de intentar que un mensaje llegue con claridad y emoción. Quiero contar historias y poner mi mirada al servicio de los demás.

-Ha vivido en dos contextos muy distintos. ¿Esto es algo que puede enriquecer esa mirada?

-Creo que mucho, porque el contraste entre Cuba y Catalunya me ha dado una mirada más amplia. Al final, pese a las diferencias, hay algo que nos une: la necesidad de expresarnos, compartir lo que vemos y contar lo que hemos vivido. Todo el mundo tiene una historia detrás y la comunicación nos permite poner esas historias en común y comprender mejor realidades que, a primera vista, pueden parecernos muy lejanas.

-¿Cuándo entra en juego la beca de la Fundación La Caixa?

-La descubrí cuando cursaba segundo de Bachillerato, justo cuando tenía que decidir qué estudiaría y cómo podría asumirlo. En ese 'cómo', la beca fue determinante. Me abrió la posibilidad de salir de Piera y estudiar en una universidad en el centro de Barcelona. Si no hubiera obtenido la beca, seguramente habría tenido que replantearme mi proyecto de vida, porque no era plenamente consciente de todos los costes asociados a los estudios. Además, tenemos orientadores que siguen nuestro proceso, nos ayudan a entender cómo nos sentimos y a enfocar nuestro recorrido universitario.

-Dentro del grado, escogió el itinerario de Economía. ¿Qué le interesa de esta especialidad?

-Me permite entender cifras, estructuras y decisiones económicas para luego traducirlas en relatos comprensibles. Esta combinación puede ser especialmente útil para explicar desigualdades, migraciones o transformaciones sociales. Me gustaría comunicar la economía de una manera más accesible y conectada con la vida de la gente. A menudo se habla de grandes empresas, mercados o datos que parecen lejanos, cuando en realidad acaban afectando al precio de la vivienda, al empleo o a las oportunidades educativas. Si el lector no encuentra ese vínculo con su vida, es comprensible que desconecte.

-Llega al periodismo en un momento marcado por la polarización, la búsqueda del click fácil y la inteligencia artificial. ¿Lo vive como una amenaza o como una oportunidad?

-Se nos dice que el futuro está en sus manos, pero ese futuro cambia muy deprisa. Nos ha tocado convivir con muchos estímulos y con una gran incertidumbre. Aun así, creo que debe permanecer la capacidad de crear relatos honestos, sensibles y valiosos para los demás. Y para ello es necesario conservar la parte humana, porque cada pieza es un relato construido sobre una perspectiva concreta. Esto es algo que es difícil reducir a un proceso automático.

-Cuba se encuentra en un momento trascedente. ¿Cómo lo interpreta desde aquí?

-Cuba es muy difícil de explicar. Mucha gente conoce el sueño y los ideales con los que se construyó el proyecto revolucionario. En España, además, existe una conexión histórica y familiar muy fuerte. Pero cada vez que hablo de ello con profesores o conocidos acabamos llegando a la misma conclusión: es un contexto único y muy complejo, porque hay millones de vidas cotidianas, contradicciones y experiencias que merecen ser explicadas con mayor profundidad. Independientemente de los ideales de cada uno, la realidad cotidiana es urgente y dura, y muchas personas están luchando simplemente por sobrevivir.

-¿Le gustaría volver como periodista para explicar esas historias?

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-Mucho. Cuando hago ejercicios en clase, a menudo acabo volviendo a Cuba porque es una parte esencial de mí, aunque ahora esté integrada en la sociedad catalana. Es el lugar desde el que aprendí a mirar y mi doble pertenencia puede fortalecer esta mirada. Pero no basta con conocer la cultura, la historia y la forma de vida del país, también es importante estar cerca de lo que sucede y escuchar a quienes lo viven directamente. Sería un sueño y un reto enorme.