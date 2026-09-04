La hermana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima del homicidio de Manresa, asegura en el funeral que llevará el caso al Parlament «y más allá. Llegaré hasta donde haga falta»

«Llevaré el caso al Parlament. Carles, llegaremos lejos, iremos hasta donde haga falta». Son las palabras que Yolanda, la hermana de Carles Vilajosana Arocas, ha pronunciado en su intervención al final de la ceremonia de despedida que se ha celebrado este mediodía en el oratorio Mémora de Manresa, y en la que mucha gente ha tenido que quedarse fuera.

Abrazada a la imagen que presidía el funeral, la hermana de la víctima ha pronunciado estas palabras con una profunda emoción, y además de reclamar un control de la inmigración, ha dicho que su causa había sido «asignada a alguien muy importante del Parlament de Catalunya». A pesar de ello, «iremos hasta donde haga falta».

El funeral por Carles Vilajosana Arocas, el vecino de Castellnou de Bages de 45 años que murió de una puñalada la madrugada del pasado martes, se ha quedado pequeño para la sala del oratorio. El interior ya estaba lleno media hora antes, y los asistentes han ido aprovechando las pocas sombras del exterior para seguir la ceremonia por los altavoces. La ceremonia ha estado presidida por cerca de una quincena de coronas de flores enviadas por amigos, familia, entidades y por representantes de las dos mezquitas de Manresa. Entre los asistentes, el alcalde de Castellnou de Bages, David Canyadó, que ya acompañó a la familia buena parte del tiempo de velatorio, y el alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompañado por algunos de los concejales del gobierno municipal. También estaban presentes representantes de la comunidad islámica y miembros de las múltiples entidades o facetas que llenaron la vida de Carles Vilajosana. Sus compañeros de la Unió Esportiva Castellnou han depositado su camiseta a los pies de la foto que presidía el acto. Detrás, una quincena de coronas de flores, incluidas las de las dos mezquitas de Manresa.

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La ceremonia ha estado acompañada, al inicio, en medio y al final, por las músicas de los plens de Patum y del Correfoc de Manresa, auténticas pasiones de Carles Vilajosana. Quizá por eso, al terminar, el féretro ha sido sacado al exterior y se han encendido dos bengalas, una azul y una roja, y ha estallado una traca para cerrar la despedida, antes de la incineración del cuerpo.