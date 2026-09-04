Catalunya revisa la gestión del envío de alertas móviles ante un otoño de lluvias torrenciales

Catalunya se prepara para un otoño marcado por el riesgo de episodios de lluvias torrenciales e inundaciones. Con las temperaturas del mar todavía elevadas y después de un verano con numerosos avisos por tiempo violento, Protecció Civil quiere afinar uno de los instrumentos que más protagonismo ha ganado y más polémica ha generado en los últimos años: el envío de alertas ES-Alert a los teléfonos móviles de la población.

El objetivo del Departament d'Interior no es enviar más avisos, sino decidir mejor cuándo hacerlo. Desde finales de mayo, por ejemplo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido 67 avisos por tiempo violento. Pero la conselleria tiene asumido que no todos pueden ni deben convertirse automáticamente en una alerta masiva a los móviles.

Fuentes de Protecció Civil defienden que cada episodio debe analizarse "en función de su intensidad, extensión, localización y evolución" antes de decidir si el ES-Alert es la herramienta adecuada.

Fenómenos localizados y violentos

Uno de los factores que preocupa y que complica la toma de decisiones son los fenómenos rápidos y localizados. "Este tipo de episodios son peligrosos porque dan poco margen de actuación y la autoprotección de la ciudadanía es prioritaria", ha explicado la consellera Núria Parlon.

La Galera (Montsià), después de un episodio de lluvias torrenciales. / ZOWY VOETEN

Es cierto que el Meteocat puede emitir avisos sobre la posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales como avisos de vigilancia, en directo, cuando el episodio ya está en marcha. Esta información llega a Protecció Civil, que es el ente responsable de valorar si es pertinente alertar directamente a la ciudadanía a través de los móviles.

En algunos casos, sin embargo, el margen de reacción es "mínimo", tal y como se vio en Tarragona a finales de agosto: "Los episodios de tiempo violento pueden formarse, descargar y desaparecer en apenas media hora". Cuando el fenómeno es tan veloz, existe el riesgo de que cuando se haya delimitado la zona afectada y preparado el envío del mensaje la tormenta ya haya pasado.

149 casos graves

La preocupación ante este tipo de fenómenos ha crecido en los últimos años. Desde 2010 se han registrado 149 episodios de estas características (se considera lluvia torrencial cuando se superan los 40 litros per metro cuadrado en 30 minutos) en Catalunya y prácticamente la mitad, un 48,3%, se produjeron durante el otoño.

A estos datos, se suma la naturaleza de estas tormentas en el Mediterráneo: son fenómenos difíciles de predecir con exactitud, que pueden ser muy intensos y desarrollarse rápidamente. Además, a las hipotéticas danas hay que añadir la posibilidad de que aparezcan los chubascos muy localizados típicos del final del verano.

En este contexto, la intención de Protecció Civil es evitar que el ES-Alert se convierta en una herramienta indiscriminada: "El sistema está pensado principalmente para transmitir instrucciones claras ante una emergencia". El problema aparece cuando dentro de una misma zona existen situaciones muy diferentes. "En un municipio puede ser necesario confinar a una parte de la población mientras que en otro punto puede recomendarse una evacuación", detalla Imma Solé, subdirectora.

Por esta razón, las alertas suelen incluir medidas generales de autoprotección, que es el principal objetivo de las autoridades. "Es importante que la gente tenga claro cómo reaccionar ante un episodio de inundación", ha resumido Parlon. "Hay gente que cuando recibe la alerta piensa que tiene tiempo de ir a sacar el coche de la riera, cuando lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario", ha añadido.

Para fomentar medidas como evitar desplazamientos, no cruzar ríos y rieras y alejarse de las zonas en las que pueda acumularse o circular agua, la Generalitat ha lanzado una campaña bajo el lema 'Todo puede cambiar de repente'.

Edificios vulnerables

Por ahora, los protocolos y las obligaciones existentes no han cambiado, pero Protecció Civil sí ha reforzado durante las últimas semanas los contactos con los sectores más vulnerables como cámpings, escuelas, residencias e industrias químicas para pedirles que extremen la precaución durante las próximas semanas y que revisan sus medidas de autoprotección.

En paralelo, también se ha intensificado el trabajo con los ayuntamientos. A día de hoy, 649 municipios disponen ya de un plan municipal ante inundaciones elaborado, aunque 270 de ellos todavía no lo tienen homologado o actualizado. De todas formas, Interior aplaude el trabajo realizado y destaca que, durante el último año y medio, muchos consistorios han acelerado la actualización y preparación de estos instrumentos.