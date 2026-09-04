Elia Tortolero: «Reforzaremos la presencia policial y el trabajo con Drets Socials i Justícia y con la judicatura para abordar hechos graves con menores implicados»

¿Manresa es insegura? ¿Por qué aumenta la percepción de vulnerabilidad, dentro y fuera de la ciudad?

Manresa es una ciudad segura. Como en el resto de Catalunya, los hechos delictivos han bajado. En el acumulado de enero a julio, los hechos conocidos en Manresa han registrado una reducción del -5,9 % respecto al mismo periodo de 2025: han pasado de 2.473 a 2.326, es decir, 147 delitos menos. Que bajen los hechos delictivos no significa que lo haga la percepción. Por eso debemos trabajar para mejorarla desde una vertiente no solo policial, sino también comunitaria. Tanto Catalunya como Espanya tienen índices delictivos bajos respecto a la media mundial, somos uno de los países más seguros. La muerte violenta de Carles Vilajosana nos ha golpeado de una manera especialmente profunda porque se ha producido en un entorno de convivencia y celebración como es la fiesta mayor. Por eso reclamamos que el peso de la ley recaiga sobre los responsables.

¿Cómo pensamos reducir la alarma social? ¿Se están instrumentalizando políticamente estos hechos?

Con determinación y transparencia. Huyendo del alarmismo y luchando contra los discursos de odio. Reforzaremos la presencia policial y el trabajo con Drets Socials i Justícia y con la judicatura para abordar hechos delictivos graves con la implicación de menores. Y lo haremos también con dispositivos específicos de la mano del Departament d’Interior sobre armas blancas y con el pla Kanpai contra la delincuencia persistente. La nueva ley de multirreincidencia permite a los Ayuntamientos presentarse como acusación particular y que la judicatura articule, si procede, medidas como las órdenes de alejamiento o la prisión preventiva. Además, hace falta trabajo y compromiso ante el ruido y el oportunismo.

¿La Generalitat ha dado suficiente apoyo al Ayuntamiento?

Sí, estamos y estaremos al lado del Ayuntamiento. El compromiso de las diferentes conselleries es real y los hechos lo avalan. Ahora hay que intensificar algunas acciones y ser disruptivos en las soluciones.

Las especulaciones sobre el origen de los implicados han desencadenado abundantes comentarios y acusaciones.

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Avivar el odio contra colectivos vulnerables, criminalizándolos colectivamente por hechos delictivos graves que se cometen a título individual y aprovecharse del dolor colectivo, es reprobable e intolerable. La respuesta debe ser contundente. Nos mantenemos firmes contra la delincuencia y contra la política del odio. Los hechos son graves y merecen una condena clara. Corresponde ahora a la investigación policial y a la justicia esclarecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan, con todas las garantías. Pero ante un hecho tan doloroso también tenemos una responsabilidad colectiva: preservar la convivencia. Los discursos de odio no aportan ninguna respuesta a la familia de la víctima. No hacen avanzar la investigación. No mejoran la seguridad. Y, sobre todo, no hacen justicia. Manresa y Castellnou de Bages deben poder llorar a Carles y acompañar a su familia.