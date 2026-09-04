Desarticulan una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en prostíbulos de Granollers

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, asentada principalmente en Granollers (Vallès Oriental), dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La organización estaba integrada principalmente por personas de origen dominicano, colombiano y español y gestionaba varios pisos de prostitución y un local de citas en Granollers y Barcelona. En total, han sido detenidas 14 personas, una de las cuales se encuentra en prisión provisional. Además, se ha liberado a dos mujeres explotadas y se han identificado 17 potenciales víctimas. Los integrantes de la organización se aprovechaban de la situación de necesidad económica y vulnerabilidad de las mujeres para conseguir que aceptaran ejercer la prostitución.

En algunos casos, las captaban en sus países de origen mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y gestionaban lo necesario para su traslado a España. La organización también captaba a mujeres que ya se encontraban en España, ofreciéndoles una plaza en el local de citas o en los pisos de prostitución que controlaba.

Cuando las mujeres llegaban al lugar donde iban a ser explotadas, les comunicaban la verdadera actividad que debían realizar y les imponían una deuda relacionada con los gastos derivados de su traslado cuando este se había producido.

Control permanente

Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones abusivas y sometidas a un control permanente por parte de los integrantes de la organización. En los pisos de prostitución debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, mientras que en el local tenían que permanecer entre las cinco de la tarde y las cuatro de la madrugada.

La mayoría de las mujeres debían repartir los beneficios obtenidos al 50 % y, además, pagar 250 euros semanales en concepto de alquiler de la habitación. Asimismo, cuando abandonaban los pisos tenían que hacerlo acompañadas por algunos de los integrantes de la organización. En algunos casos, se les retiraba el pasaporte con diferentes pretextos.

Distribución de drogas

Además de esta actividad, la organización utilizaba el local y los pisos como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos para la disfunción eréctil sujetos a prescripción médica.

Durante la explotación, algunas víctimas eran obligadas a consumir cocaína o tusi con los clientes cuando estos lo solicitaban. Según la investigación, esta práctica permitía mantenerlas activas durante más tiempo y aumentar los beneficios obtenidos por la organización.

Los integrantes del entramado también ofrecían a los clientes medicamentos contra la disfunción eréctil con el objetivo de obtener mayores beneficios económicos.

Once registros y 14 detenidos

Después de varios meses de investigación, los agentes consiguieron identificar a los integrantes de la organización, determinar sus funciones y localizar cuatro pisos de prostitución y un local de citas gestionados por el entramado. La operación culminó con 11 registros en Granollers, Santa Maria de Palautordera y Barcelona.

Durante las actuaciones se intervinieron 96.590 euros en efectivo, aproximadamente 120 gramos de cocaína, nueve gramos de tusi y 173 blísteres de medicamentos para la disfunción eréctil. También fueron intervenidos cuatro vehículos, una motocicleta de 650 centímetros cúbicos, varios terminales telefónicos, documentación relacionada con la investigación y 38 cartuchos del calibre 9 mm.

Como resultado de los registros fueron detenidas 13 personas y, posteriormente, el 30 de junio, fue localizado y detenido en Las Palmas otro de los investigados. El hombre se encontraba huido desde la fase operativa y en ese momento regentaba uno de los pisos de prostitución.

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Las detenciones se produjeron en Granollers (5), Barcelona (4), La Roca del Vallès (3), Madrid (1) y Las Palmas de Gran Canaria (1).