Uno de los dos menores detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso

Uno de los dos menores de edad detenidos por matar presuntamente con arma blanca en Manresa a Carles Vilajosana, de 45 años, la madrugada del pasado martes 1 de septiembre tenían vigente una orden de libertad vigilada por un caso anterior que no está vinculado a este homicidio. Ambos han ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado, uno de ellos con tratamiento terapéutico.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes, 1 de septiembre, a los dos chicos, de 15 y 16 años, ambos catalanes y con familia residente en Catalunya, por presuntamente participar en el homicidio de Vilajosana, vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle durante la madrugada, en plena fiesta mayor en Manresa.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado este viernes en una rueda de prensa que ambos menores eran reincidentes y, preguntada por el hecho de que uno de ellos saliese de un centro de internamiento poco más de un mes antes de los hechos, ha planteado la necesidad de abrir una reflexión sobre cómo actuar ante "estas tipologías de jóvenes violentos" que reinciden pese a recibir el "acompañamiento adecuado" y los "internamientos que establece la ley".

Un juzgado de menores acordó el pasado miércoles el internamiento en régimen cerrado para los dos menores detenidos por esta muerte violenta y fijó para uno de ellos un tratamiento terapéutico.

Los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación abierta para determinar si podría haber más implicados en los hechos, que ocurrieron hacia las 5:10 horas de la madrugada del lunes al martes pasado, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas.

Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud "reprobable" y ya llevaban tiempo con comportamientos "no adecuados" para unos menores, según la consellera Parlon.