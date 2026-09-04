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Del 4 al 7 de septiembre

Conciertos gratis de Chanel, Sopa de Cabra y Los Manolos: el 'planazo' a 15 minutos de Barcelona este fin de semana

La Fiesta Mayor de Verano de Santa Coloma de Gramenet arranca este viernes con más de un centenar de actividades y una programación musical que reúne artistas de estilos muy diferente

Fiesta Mayor de Sabadell 2026: Nil Moliner, 31 FAM o Macaco

La cantante Chanel será una de las artistas que actuará en la Fiesta Mayor de Verano.

La cantante Chanel será una de las artistas que actuará en la Fiesta Mayor de Verano. / ARCHIVO

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Santa Coloma de Gramenet
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Santa Coloma de Gramenet se prepara para cuatro días de fiesta con una programación que combina cultura, actividades familiares y, especialmente, música en directo. La Fiesta Mayor de Verano comienza este viernes 4 de septiembre y se prolongará hasta el lunes 7 con 116 propuestas gratuitas repartidas por distintos espacios de la ciudad.

Los conciertos serán uno de los principales reclamos de estas fiestas, con actuaciones de artistas y grupos tan diversos como Sopa de Cabra, María Peláe, Chanel, El Drogas, Sidonie, Los Manolos o David Bustamante. Las actuaciones se distribuirán entre plazas y espacios como la plaça de la Vila, la plaça de Pau Casals, el parc d'Europa, el Mas Fonollar y la plaça del Rellotge.

Sopa de Cabra abre la programación

La primera gran noche llegará este viernes 4 de septiembre. Sopa de Cabra actuará a las 22.30 horas en la plaça de la Vila, en una jornada que continuará de madrugada con La Nit del Canet y la sesión de DJ Trapella, prevista para las 3 horas.

También el viernes, la plaça de Pau Casals acogerá a María Peláe a las 22.30 horas, mientras que el parc d'Europa concentrará diferentes propuestas dentro del FISC Sintonitzza, con actuaciones como las de Fundación Francisco Frankenstein, Los Estanques y El Canijo de Jerez.

Chanel y El Drogas, protagonistas del sábado

El sábado 5 llegará otra de las jornadas fuertes de la Fiesta Mayor. En la plaça de la Vila, Chanel actuará a las 23.30 horas, después de Ddcano y antes de la propuesta Els 40 On Tour, que comenzará a la 1 de la madrugada.

La música continuará en la plaça de Pau Casals con El Drogas, que subirá al escenario a las 23.30 horas, precedido por Derivas, banda tributo a Héroes del Silencio.

Sidonie y Los Manolos, el domingo

El domingo 6 será el turno de dos nombres especialmente conocidos del panorama musical español. Sidonie actuará a las 21.30 horas en la plaça de Pau Casals, mientras que Los Manolos harán lo propio a las 23 horas en la plaça de la Vila.

La jornada comenzará, además, con diferentes actuaciones repartidas por la ciudad, entre ellas las de Salistre, Lorenzo Santamaría y una propuesta de habaneras a cargo de Mar i Vent.

Bustamante cerrará las fiestas

La programación musical llegará a su fin el lunes 7 de septiembre con David Bustamante, encargado de poner el broche final a la Fiesta Mayor. El cantante actuará a las 23 horas en la plaça de la Vila en el concierto de clausura.

Ese mismo día también habrá propuestas dirigidas al público familiar, como el concierto infantil de Xiula, a las 19 horas en la plaça de Pau Casals, y la actuación de 31 FAM, prevista para las 20 horas en el parc d' Europa.

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Más allá de los escenarios, el programa incluye actividades culturales y familiares, entre ellas la 9.ª Bienal de Arte Local La lletra intrusa, en Can Sisteré, el Violeta Festival en La CIBA y las propuestas del espacio Santako Yard, en el Skatepark de Can Zam, con talleres y actividades relacionadas con el circo, el grafiti, los juegos jamaicanos y el dancehall.

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