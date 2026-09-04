¿Cómo pedir el cheque escolar de 60 euros que Catalunya ofrece para la vuelta al cole? 5 claves

El Govern vuelve a impulsar un curso más el llamado vale escolar o cheque escolar de 60 euros dirigido a familias de alumnos que este próximo curso, 2026-2027, cursen primaria o secundaria obligatoria en centros públicos o privados-concertados. Aquí todas las claves sobre su funcionamiento.

Sí, las familias podrán "ceder voluntariamente" el vale a los centros educativos, desde el 16 de junio hasta el 18 de septiembre de 2026, a través de la plataforma valescolar.cat, en la sección de activación de los bonos. Esta cesión sirve para reducir la aportación en concepto de material escolar. Si una escuela cobra 80 euros por este concepto a las familias y estas "ceden" uno de los dos vales (30 euros), la cuota de material les quedará en 50 euros. Si ceden los dos (60 euros), les quedará en 20 euros.

Los vales están destinados al alumnado de los centros públicos, privados-concertados o de educación especial de Catalunya que en el curso 2026-27 cursen primaria (de 1º a 6º), ESO o ciclos formativos de grado básico. Las familias recibirán la información por correo electrónico con el código PIN que les permitirá activar y descargar los vales desde la web valescolar.cat. También se podrán obtener desde la web, sin el correo. Se pueden canjear desde el 16 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2026.

Cada alumno recibirá dos cheques por valor de 30 euros, que se podrán utilizar conjuntamente o por separado. Así, en total son 60 euros por alumno.

Los vales se podrán canjear de forma presencial en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña. No se podrán utilizar para realizar compras en línea.

Los vales sirven para comprar material de papelería, libros de texto, literatura infantil y juvenil, diccionarios, pequeños instrumentos musicales, mochilas, estuches, juegos educativos, calculadoras, auriculares, teclados y ratones hasta el 30 de noviembre.