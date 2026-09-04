Catalunya rechaza volver a las competencias básicas censales en 4º de ESO y dice tener "datos suficientes" sobre la salud del sistema

La Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación (APE), el organismo público e "independiente" [así se define] encargado de velar por la calidad y el rigor de las evaluaciones del sistema educativo en Catalunya -ente que tomó el relevo del desaparecido Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, señalado por el fiasco de PISA-, ha emitido este viernes un comunicado en el que defiende que dispone de datos suficientes para evaluar la salud del sistema educativo y rechaza volver a unas pruebas de competencias básicas de carácter censal, tal y como había pedido la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya (FECC).

En plena crisis por el vacío que dejará la caída de Catalunya del último informe PISA, cuyos resultados se darán a conocer este martes, la nueva Agencia ha defendido que Catalunya "dispondrá de datos suficientes para que los centros y el Govern puedan diseñar de manera informada sus prácticas y políticas, y para que los grupos de investigación interesados puedan realizar sus propios análisis". El comunicado llega días después de la petición de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) de que las pruebas de competencias de 4º de ESO -ahora muestrales- vuelvan a realizarse en todos los centros.

La APE defiende que las llamadas "competencias básicas" ya no existen como tales. Ahora se denominan pruebas de competencias al final de etapa -ya no evalúan únicamente competencias básicas- y son muestrales en 6º de Primaria y 4º de ESO. Las pruebas censales -para todo el alumnado- son ahora las de "evaluación diagnóstica de competencias", que se realizan en 4º de Primaria y 2º de ESO. Ambas son evaluaciones externas.

Nuevos datos en diciembre

Por un lado, la nueva Agencia señala que, en la jornada 'El estado de los aprendizajes en Catalunya', prevista para este mes de diciembre, se presentarán los resultados de las evaluaciones propias realizadas durante el curso 2025-2026.

En cuanto a las evaluaciones internacionales, la APE señala que en 2027 recibirá y analizará los microdatos de PIRLS 2026 [comprensión lectora] y gestionará la aplicación de TIMSS [Matemáticas y Ciencias] y del ICCS [competencia ciudadana].

"Rigor y validez metodológica"

En el mismo comunicado, la APE señala que, del mismo modo que es responsabilidad del organismo garantizar la existencia de datos suficientes para el análisis y la mejora del sistema educativo catalán, también lo es determinar cuándo un estudio no puede llevarse a cabo por falta de rigor o de validez metodológica.

En el caso de los datos catalanes de PISA 2025, la APE confirma que la muestra de alumnado finalmente evaluado no cumple las condiciones de representatividad y comparabilidad exigidas, ni por los estándares internacionales ni por los de la propia Agencia. Según explica, la cantidad de alumnado que ha quedado fuera de la muestra original hace que cualquier análisis que se pretenda realizar con los datos recogidos no sea representativo de la realidad de los aprendizajes en el sistema educativo catalán.