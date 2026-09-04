Catalunya pulveriza el récord de calor en septiembre: Vinebre registra 42,5 grados en la enésima jornada de temperaturas extremas

Catalunya cerró este lunes el verano meteorológico de 2026 más cálido registrado, con 20 jornadas con temperaturas iguales o superiores a los 40 grados. Pero el calor sigue batiendo récords en un inicio de septiembre en el que siguen predominando temperaturas "inéditas", propias del mes de agosto.

Protecció Civil ha activado este viernes una alerta por el episodio de calor intenso en una jornada de temperaturas récord en el que Vinebre, con una máxima de 42,5, ha firmado la cifra récord en un mes de septiembre desde que hay registros. La previsión es similar durante el fin de semana, en el que los termómetros pueden volver a situarse en los 40 grados.

Vinebre no es la excepción de este viernes y hasta ocho localidades catalanas han superado los 40 grados en otra jornada histórica de calor: Masroig (41,9 °C), Benissanet (41,4 ), Pantà de Riba-roja (40,9), Seròs (40,9), Torroja del Priorat (40,5 ), Ascó (40,2 ) y Aldover (40,1 °), según datos del Servei Meteorològic de Catalunya, que califica este episodio de calor como "inédito" para el mes de septiembre. Este registro supera la medición que se obtuvo también en Vinebre el 4 de septiembre de 2016, cuando se alcanzaron 41,6 grados.

Barcelona y Lleida baten sus récords

El calor intenso ha pulverizado récords en muchas ciudades catalanas. El Observatorio Fabra de Barcelona, con más de cien años de datos, ha superado su propio récord de temperatura en un mes de septiembre en apenas 48 horas: el pasado miércoles ya tocó techo con 33,6 grados y este viernes ha vuelto a superar ese registro con los 34 grados. La ciudad condal se despide de un verano de calor de récord, en el que se han alcanzado por primera vez la cifra inédia de 40,9 grados y se han contabilizado 45 noches tórridas.

Noticias relacionadas

Lleida, que ha vivido un verano extremo, ha firmado este viernes otro episodio remarcable de calor hasta las últimas horas de la tarde. Los termómetros han repuntado después de las 18 horas, alcanzado los 39, 9 grados y superando el récord del del 12 septiembre de 1958, cuando alcanzaron los 38º.