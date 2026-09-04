Castellciutat cortará el domingo la N-260 para exigir un paso de peatones reclamado desde hace 16 años

Los vecinos y vecinas de Castellciutat, núcleo integrado en el término municipal de La Seu d'Urgell (Alt Urgell), cortarán este domingo, 6 de septiembre, la carretera N-260 para exigir la construcción “urgente” de un paso de peatones en la localidad. La concentración tendrá lugar por la tarde, a partir de las 18.30 horas, en el punto kilométrico 229, frente al Garaje Robert. Con esta movilización, los vecinos quieren denunciar que este tramo de travesía urbana del Eje Pirenaico no cuenta con ningún paso de peatones regulado, una carencia que consideran un grave problema de seguridad. La reivindicación está documentada, como mínimo, desde 2010, cuando ya se reclamaba la instalación de un paso de peatones y de un sistema semafórico para cruzar la carretera con garantías.

El Ayuntamiento de La Seu d'Urgell aprobó inicialmente un nuevo proyecto para ejecutar esta infraestructura hace ahora dos años, con un presupuesto de 69.892,83 euros más IVA. Las obras todavía no han comenzado, ya que su ejecución está pendiente de que se resuelva la oposición de uno de los propietarios afectados.

Por este motivo, los convocantes reclaman al Ayuntamiento de La Seu d'Urgell que asuma el liderazgo de la situación y establezca un calendario público y concreto para la licitación y ejecución de las obras.

Durante la concentración de este domingo se leerá un manifiesto en el que los vecinos reclamarán que se pase “definitivamente de las palabras a los hechos”. Los organizadores han hecho un llamamiento a la participación del mayor número posible de vecinos y vecinas, así como de cualquier otra persona afectada por la ausencia de un paso de peatones regulado en este punto. Montse Colell, vecina de Castellciutat, ha explicado a la ACN que el corte podría llegar a reunir a más de 90 personas.

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Colell ha añadido que “hace casi 16 años que estamos luchando por este tema”. “A pesar de los diferentes compromisos, proyectos y anuncios por parte de la administración, el problema sigue sin estar resuelto. Por este motivo hemos decidido realizar esta concentración y conseguir que la situación se resuelva con urgencia, ya que no estamos dispuestos a pasar más tiempo con este problema encima de la mesa”, ha remarcado.