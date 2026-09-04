Salud
Carme Noguera, la mujer más longeva de Catalunya (112 años): "He ido haciendo, comiendo, durmiendo y trabajando como todo el mundo"
La mujer más longeva de Catalunya celebra su aniversario recordando una vida marcada por dos guerras, una vocación sanitaria y más de un siglo de cambios sociales
Carme Noguera, la mujer más longeva de Catalunya cumple 112 años: "Cuando yo era pequeña, solo había un señor con coche en Olot"
Mariona Carol
Carme Noguera nació el 22 de agosto de 1914 en Olot, en un mundo que empezaba a convulsionar por la Primera Guerra Mundial y en una Catalunya que estrenaba la Mancomunidad. Recuerda una infancia en la que solo un vecino tenía coche y donde la tartana era el medio de transporte habitual. "Íbamos de Olot a Santa Pau en tartana", rememora desde su residencia en Taradell, donde vive con su hija.
La radio y el teléfono eran inexistentes en las casas, y todavía conserva la imagen del primer vecino que compró un aparato. Más de un siglo después, Noguera se ha convertido en la catalana de más edad y se sitúa entre las setenta personas más longevas del mundo, según el portal especializado LongeviQuest.
Enfermera en la Guerra Civil
Con 19 años se trasladó a Barcelona para estudiar en la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Generalitat republicana, en el Hospital Clínic. El 19 de julio de 1936 debía acudir al centro, pero la Guerra Civil acababa de estallar. Al día siguiente sí llegó, y ya atendieron a numerosos heridos de los primeros enfrentamientos.
Durante el conflicto, un soldado acompañaba cada día a las enfermeras desde su residencia hasta el hospital. No podían pasear ni moverse por la ciudad. Aun así, nunca les faltó comida: la Generalitat las mantenía. En un momento crítico, Noguera llevó una maleta llena de patatas desde Barcelona a Olot para ayudar a sus padres, que sí sufrían escasez.
Trabajó en urgencias del Clínic y en el sanatorio del palacio del conde de Fígols, atendiendo a enfermos de tuberculosis. Tras la guerra, continuó ejerciendo hasta casarse en 1951.
Una longevidad activa
Carme Noguera tuvo tres hijos, dos nietas y un bisnieto. Su vitalidad ha sido constante: Hasta los 105 años cocinaba, estudiaba inglés y francés, y participaba en un coro. Para celebrar su centenario pidió un ordenador como regalo. En los últimos años ha superado con éxito una operación de fémur y otra por una infección en el muslo.
Sobre su secreto para vivir tanto, resta importancia: "He ido haciendo, comiendo, durmiendo y trabajando como todo el mundo". También aplaude la longevidad de Maria Branyas, que llegó a los 117 años y a quien conoció personalmente en Olot.
Catalunya, cada vez más longeva
Según el Idescat, 3.139 personas tienen 100 años o más en Catalunya, una cifra récord que crece cada año. En 1981 solo eran 140. Entre los hombres, el más longevo es Joan Escudé, con 110 años.
La Generalitat ha entregado 470 medallas centenarias en lo que va de 2026, un reconocimiento que las familias solicitan para homenajear a quienes superan el siglo de vida. En 2025 se concedieron 847, un 21% más que el año anterior.
Fuente: Sport
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