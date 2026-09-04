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Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima
Crimen de Manresa: un kilómetro de acoso a la víctima antes del ataque mortal
Los dos menores detenidos por la puñalada mortal en Manresa tenían antecedentes por robos violentos
Cristina Sebastián
Sigue en directo la última hora sobre la muerte de Carles Vilajosana, el vecino de Manresa de 45 años violentamente apuñalado esta semana.
En EL PERIÓDICO actualizamos al minuto toda la información de la investigación policial llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra, las novedades judiciales en torno a los menores implicados y las primeras medidas decretadas tras los hechos así como la últimas noticias sobre el funeral de la víctima.
Más de 200 personas guardan un minuto de silencio por Carles Vilajosana
Más de 200 personas se concentraron el miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Manresa donde llevó a cabo un minuto de silencio en memoria Carles Vilajosana, asesinado la madrugada del martes. Al acto asistieron familiares, representantes políticos e institucionales y vecinos de la ciudad y de la comarca. El alcalde, Marc Aloy, condenó el crimen y afirmó que "no se pueden volver a repetir" hechos de este tipo. También ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular contra los presuntos autores y ha reclamado justicia y contundencia. El minuto de silencio ha terminado con una larga ovación en memoria de la víctima.
Educadores de los implicados eran amigos de la víctima
El asesinato de Carles Vilajosana también ha afectado especialmente a algunos educadores que habían trabajado anteriormente con los menores implicados en el crimen, ya que varios de ellos conocían personalmente a la víctima e incluso mantenían una relación de amistad con él.
700 personas se concentran en Manresa para exigir justicia por el asesinato de Carles Vilajosana
Unas 700 personas se concentraron en la plaça Major de Manresa para mostrar su rechazo al homicidio de Carles Vilajosana y reclamar justicia. La protesta, convocada sin organización identificada, estuvo marcada por críticas a los políticos y al alcalde, Marc Aloy, cuya ausencia fue cuestionada durante el acto.
Entre los asistentes se encontraba Yolanda, hermana de la víctima, que expresó su dolor por la pérdida y pidió responsabilidades ante la situación de inseguridad. Durante la concentración se escucharon gritos como "¿Dónde está el alcalde?" y "Queremos justicia".
La protesta se desarrolló sin incidentes, aunque tuvo un marcado componente político. También participaron representantes de Aliança Catalana, que negaron haber organizado la convocatoria.
Comunidades islámicas de Manresa condenan el crimen
Las comunidades islámicas de Manresa han condenado de forma contundente el asesinato de Carles Vilajosana, expresando sus condolencias a la familia y mostrando su solidaridad con los allegados de la víctima.
En un comunicado, la Comunitat Islàmica del Bages y la Comunitat Islàmica de Manresa reclaman medidas firmes contra la violencia y un endurecimiento del Código Penal, dejando claro que “nada puede justificar el asesinato”.
También han querido desvincular el crimen de la comunidad musulmana y remarcar que la violencia no representa los valores del islam. Al mismo tiempo, piden evitar rumores, generalizaciones y acusaciones contra colectivos que puedan generar enfrentamientos entre los vecinos.
Los menores detenidos tenían antecedentes policiales
Los Mossos consideran que el ataque a Carles VIlajosana se realizó con gran violencia y con la intención de causar un daño grave, aunque todavía no han determinado si existía una voluntad clara de matar.
Por el crimen fueron detenidos dos menores de 15 y 16 años, ambos con antecedentes policiales por robos violentos. Un juez de menores ha decretado para los dos internamiento en régimen cerrado en el centro de Can Llupià de Barcelona, con tratamiento terapéutico en uno de los casos. La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.
El alcalde de Manresa niega que la ciudad sea un lugar inseguro
El alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha defendido que el crimen de Carles Vilajosana ha puesto de manifiesto problemas de seguridad que deben abordarse, aunque rechaza que la ciudad sea presentada como un lugar inseguro. “No se puede afirmar que en Manresa no se puede salir a la calle a partir de las 8 de la tarde”, asegura, a la vez que reconoce que existen problemas relacionados con la delincuencia juvenil, las armas blancas y el incivismo.
Aloy destaca las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad, como el aumento de agentes de la Guardia Urbana, la instalación de cámaras y la creación de una nueva comisaría compartida con los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, considera que estas actuaciones no son suficientes y reclama una respuesta coordinada entre las diferentes administraciones.
En este sentido, el alcalde apuesta por revisar el sistema de justicia. “Afrontemos el problema de frente. Cambiemos las leyes o endurezcamos la justicia”, afirma. También considera necesario abordar cuestiones como la inmigración, la educación y la integración, pero pide hacerlo “razonadamente, no desde las vísceras ni en caliente”.
Un kilómetro de persecución antes del ataque mortal
La pelea entre el grupo de Carles Vilajosana y un grupo de cuatro o cinco menores se prolongó durante casi un kilómetro por las calles del barrio de les Escodines de Manresa. Vilajosana había intervenido inicialmente para separar a dos grupos que se estaban peleando durante las fiestas de la ciudad.
Después, uno de los grupos de menores siguió al grupo de Vilajosana y se produjeron nuevos enfrentamientos en las calles Nou de Santa Clara y Sant Maurici. Finalmente, en la calle Divina Pastora, Vilajosana recibió una puñalada mortal. Herido, caminó unos metros hasta la calle Sant Jaume, donde acabó falleciendo.
Sus amigos avisaron rápidamente a los servicios de emergencia, mientras los menores huyeron. Gracias a los testimonios de los acompañantes, los Mossos pudieron identificar rápidamente a varios sospechosos. Dos menores fueron detenidos y trasladados posteriormente al centro de Can Llupià.
Funeral de Carles Vilajosana
El funeral de Carles Vilajosana Arocas, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages, que fue víctima de un homicidio ocurrido en el centro de Manresa, se celebra este viernes 4 de septiembre.
La ceremonia tendrá lugar hoy, viernes, desde las 12:00 horas en el Oratori Mèmora Manresa, donde familiares, amigos y vecinos podrán despedir al fallecido. Previamente, el velatorio se ha llevado a cabo en el Tanatori Mèmora Manresa, durante la tarde del jueves y la mañana de este viernes, hasta el inicio de la ceremonia.
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