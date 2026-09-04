Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima

El alcalde de Manresa niega que la ciudad sea un lugar inseguro

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha defendido que el crimen de Carles Vilajosana ha puesto de manifiesto problemas de seguridad que deben abordarse, aunque rechaza que la ciudad sea presentada como un lugar inseguro. “No se puede afirmar que en Manresa no se puede salir a la calle a partir de las 8 de la tarde”, asegura, a la vez que reconoce que existen problemas relacionados con la delincuencia juvenil, las armas blancas y el incivismo.

Aloy destaca las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad, como el aumento de agentes de la Guardia Urbana, la instalación de cámaras y la creación de una nueva comisaría compartida con los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, considera que estas actuaciones no son suficientes y reclama una respuesta coordinada entre las diferentes administraciones.

En este sentido, el alcalde apuesta por revisar el sistema de justicia. “Afrontemos el problema de frente. Cambiemos las leyes o endurezcamos la justicia”, afirma. También considera necesario abordar cuestiones como la inmigración, la educación y la integración, pero pide hacerlo “razonadamente, no desde las vísceras ni en caliente”.