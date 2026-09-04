El alcalde de Lloret aprueba un nuevo decreto que obliga a la Policia Local a hacer horas extra de manera indefinida

El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha aprobado un nuevo decreto que prorroga de manera indefinida la obligación de los agentes de la Policia Local de hacer horas extraordinarias, según denuncian los sindicatos policiales CSIF y SIP-Fepol.

La nueva orden da continuidad al decreto aprobado en el mes de julio, que obligaba a los agentes a realizar servicios extraordinarios hasta el 31 de agosto. Ahora, el Ayuntamiento mantiene esta obligación sin establecer una fecha concreta de finalización. El inspector jefe de la policía lo justifica debido a las bajas que hay actualmente en el cuerpo y con el objetivo de garantizar un «servicio óptimo». La Policia Local había dejado de hacer horas extra en el mes de mayo como medida de presión para forzar al consistorio a renovar el convenio laboral, caducado desde 2012.

Los sindicatos policiales han calificado los decretos de «injustos y desproporcionados», sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de gobierno del PSC «siempre ha manifestado tener un carácter progresista y apoyar a los trabajadores». En este sentido, afirman que sus servicios jurídicos están trabajando para recurrir los dos decretos ante los juzgados de Girona. Mientras tanto, los sindicatos acusan al Ayuntamiento de «falta de voluntad real a la hora de negociar», y aseguran que el consistorio atribuía la falta de avances a una cuestión de carácter legal.

Según CSIF y SIP-Fepol, los informes jurídicos que encargó el Ayuntamiento sobre esta cuestión han avalado su vía para superar la masa salarial de forma legal. Consideran que les da la razón en lo que defendieron desde el inicio de las negociaciones en el mes de marzo: que se podía superar este límite sin cometer ninguna ilegalidad. Explican que el Ayuntamiento siempre había defendido la imposibilidad de negociar ningún tipo de incremento retributivo si eso suponía superar los límites de la masa salarial.

Según los sindicatos policiales, órdenes como esta «afectan directamente a un colectivo sometido a una fuerte presión que, lejos de ofrecer un servicio de seguridad, provocan malestar entre los agentes y una prolongación en el tiempo del problema que afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía en las calles de Lloret de Mar».

El Ayuntamiento defiende su gestión

Desde el Ayuntamiento explican que a finales de julio llegaron a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para renovar el convenio laboral y «satisfacer las necesidades de la plantilla». Afirman que los representantes sindicales de la policía no convocaron a su plantilla hasta el 12 de agosto, y aseguran que lo hicieron «para renegar del pacto explicado de forma sesgada». Además, denuncian que han esperado hasta el 2 de septiembre para pedir una reunión con el alcalde «habiendo dejado pasar el verano con la posibilidad de que sucediera un hecho grave que pusiera en riesgo a la ciudadanía».

En este sentido, el Ayuntamiento asegura que los representantes sindicales «priorizaron las diferentes medidas de presión por delante de la seguridad de las personas en meses muy complejos como son los de verano», a pesar de que el consistorio había presentado propuestas, señalan, una de las cuales había sido trabajada exclusivamente con representantes de la policía.

Según el Ayuntamiento, esta propuesta, que iba dirigida a todos los trabajadores, destinaba alrededor del 80 % de los incrementos económicos a los agentes de seguridad. A pesar de ello, aseguran que la rechazaron sin ninguna contrapropuesta «y con la intención de que la situación se fuera demorando». Un hecho que, según el consistorio, denota «la clara peligrosidad de la actitud de los representantes sindicales».

El Ayuntamiento cree que con este hecho se traspasó una línea roja, lo que ha comportado la aprobación del nuevo decreto. «El alcalde tuvo que ejercer su obligación y utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para garantizar la seguridad de todos y cada uno de los vecinos de Lloret y así se hará ininterrumpidamente hasta que llegue el sentido común», ha sentenciado Alejandro Pérez, concejal de la mesa negociadora.

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Además, Pérez recuerda que este decreto no se ha llevado a cabo porque la policía renuncie a hacer horas extra como medida de presión, sino que «va dirigido a solucionar los déficits que provoca, en materia de seguridad, el incremento de bajas e indisposiciones desde que iniciaron las negociaciones». El Ayuntamiento señala que actualmente hay un 44,95 % de bajas.