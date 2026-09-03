Un vídeo muestra el ataque de uno de los detenidos por el crimen de Manresa a otra víctima

Un vídeo de seguridad muestra la violencia del ataque al camarero de un bar, que recibió una puñalada muy cerca de la zona del corazón, por parte de uno de los dos detenidos acusados del homicidio de Carles Vilajosana. Todo ocurrió no muy lejos del lugar donde este recibió la cuchillada mortal, y es también el motivo por el que este menor está acusado de un delito de intento de homicidio, todavía pendiente de juicio.

Este hecho, sucedido el pasado 8 de abril, tuvo lugar poco después de las 11 de la noche en la puerta del bar DID2, en la calle de la Divina Pastora. Como explica a Regió7 Lingfeng, el propietario del bar, el camarero del turno de tarde, Jordi, estaba recogiendo la terraza, cuando dos chicos pasaron por la calle y uno de ellos «dio una patada a la basura que tenían fuera. Jordi les preguntó qué hacían, y el joven volvió hacia él y lo apuñaló con un destornillador de estrella». Afortunadamente, el camarero reaccionó al ver el ataque y movió el cuerpo en una maniobra evasiva que permitió que la puñalada «solo le penetrara unos 4 cm de profundidad y menos mal que Jordi dio un paso atrás, porque, si no, lo habría matado».

Y es que en las imágenes se puede observar cómo el agresor lanza el brazo en una trayectoria descendente, como si se tratara del lanzamiento de una pelota de béisbol. La incisión acabó produciéndose «en la parte delantera del hombro», muy cerca de la línea de la axila, ya dentro del brazo. Una zona, por tanto, a escasos centímetros del corazón, donde recibió la cuchillada mortal Carles Vilajosana. Este diario ya publicaba ayer que los Mossos creen que el joven autor de la cuchillada mortal a Carles Vilajosana sabía lo que hacía, y parece indicar una manera estudiada de atacar.

Este hecho está judicializado, y fue motivo de internamiento del menor atacante, que posteriormente los responsables del bar han sabido que «es el mismo que participó en la muerte de aquel hombre». La noche del pasado 8 de abril, este menor iba acompañado de otro, pero en este caso «no sabemos si también tuvo que ver en el ataque de esta semana».

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El historial de los arrestados y de algunos de sus amigos incluye múltiples conflictos, antecedentes policiales, dificultades familiares y discontinuidad en la educación. De momento, dos integrantes del colectivo, de 15 y 16 años, ya están privados de libertad, y sus compañeros, identificados y perseguidos.