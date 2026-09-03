El futuro de la misión de la ESA a Mercurio se decide hoy con una crucial maniobra tras ocho años orbitando

Después de ocho años orbitando, la sonda 'BepiColombo' está a punto de iniciar la primera fase de aproximación a Mercurio, el planeta terrestre más pequeño y menos explorado de nuestro Sistema Solar al estar situado más cerca del Sol. Todo pasa por la crucial maniobra que tendrá lugar hoy, en la que el Módulo de Transferencia que ha impulsado la nave se separe de los dos orbitadores científicos, algo que ocurrirá este próximo jueves.

Tras intensas "operaciones de alto riesgo", es momento de que el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y del Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO) de la agencia japonesa JAXA se desprendan del módulo que les llevó hasta allí en una de las operaciones más ambiciosas de la ESA

Para llegar hasta la órbita del planeta, la misión -lanzada en octubre de 2018- ha necesitado nueve sobrevuelos planetarios: uno en la Tierra, dos en Venus y seis en Mercurio.

Ilustración de la sonda espacial BepiColombo

Su objetivo es estudiar todos los aspectos de Mercurio, desde la estructura y las dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el viento solar, hasta su estructura interna y su gran núcleo férreo, así como el origen de su campo magnético.

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La exploración elaborará mapas globales de la composición química y elemental de la superficie, y tomará imágenes de sus formaciones para comprender mejor los procesos geológicos y cómo la superficie ha ido cambiando por cráteres de impacto, actividad tectónica, vulcanismo y depósitos de hielo polar.