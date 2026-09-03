Termina sin acuerdo la reunión entre Ustec y Educació: la huelga del primer día de clase en Catalunya sigue en pie

Tras la reunión de este martes de la mesa de seguimiento del acuerdo alcanzado con CCOO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc), en la que Niubó defendió el cumplimiento del 96 % de los pactos -entre ellos, el complemento salarial de 700 euros para el conjunto de los docentes-, la consellera se ha reunido este jueves con Ustec y la CGT, los sindicatos que rechazaron sumarse al acuerdo después de organizar una consulta al conjunto del profesorado en la que 39.502 docentes se mostraron favorables a continuar con las movilizaciones. Las reuniones han terminado sin acuerdo, por lo que ambas organizaciones han vuelto a llamar al conjunto de los docentes a sumarse a la huelga del día 8, que sigue en pie, con el objetivo de "forzar la reapertura de las negociaciones".

"El conflicto sigue abierto, la negociación también tiene que estarlo", resumen desde Ustec sobre el punto en el que se encuentra ahora la situación. El conflicto sigue abierto no solo por la huelga de la próxima semana, que ya se intuía difícil de frenar, sino también por las movilizaciones que pueden marcar el resto del curso, como la campaña para no realizar salidas ni colonias, a la que se han sumado más de 1.300 escuelas e institutos públicos.

Nuevos actores

La principal novedad de las reuniones de este jueves en la conselleria ha sido la irrupción de un nuevo actor en Via Agusta: la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), invitada tanto por Ustec como por la CGT. Esta organización informal, integrada por representantes de las distintas asambleas de centros, que experimentaron un crecimiento exponencial durante el curso pasado, desempeñó un papel muy relevante en unas movilizaciones que llegaron a desbordar el control de los sindicatos tradicionales.

De hecho, fue en el último encuentro de la AEC, celebrado a mediados de julio en Sant Celoni, donde se decidió convocar la huelga para el primer día de curso.

Avances "positivos, pero insuficientes"

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha reconocido que los dos acuerdos con el Departamento de Educación del pasado curso -en marzo y mayo- contienen avances "positivos", pero que "no son suficientes", por lo que exigen reabrir la negociación. Segura ha señalado que en el Departament no hay "una voluntad de calendarizar las reuniones" para negociar mejoras, por lo que ha ratificado la huelga del próximo martes y ha llamado a una "máxima participación" del profesorado. La propia portavoz del Govern, Sílvia Paneque, reiteraba este martes que el tiempo de la negociación había pasado.

"Es necesario ejercer una presión máxima al Govern, porque no parece que, de momento, quiera dar pasos adelante", ha insitido Segura, quien reclama avanzar hacia el 6% del PIB en educación, acelerar el proceso de reducción de ratios, reforzar los recursos para la educación inclusiva, incrementar la climatización de los centros, establecer una cláusula salarial vinculada al IPC y blindar el catalán como lengua vehicular