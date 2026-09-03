Los seis restaurantes más populares de Barcelona para la vuelta a la rutina

Volver a la rutina no es nada fácil, pero siempre puedes amenizar el fin de tus vacaciones con una deliciosa comida. Seleccionamos seis restaurantes de Barcelona disponibles en Glovo para que puedas empezar septiembre con un buen sabor de boca y sin tener que cocinar o salir de casa.

1. Parking Pizza: con base artesanal

Si necesitas una buena pizza para amenizar tu regreso a las clases o al trabajo, Parking Pizza es una excelente opción. Un establecimiento de referencia en Barcelona por sus masas artesanales de fermentación lenta y sus exquisitas elaboraciones, preparadas con ingredientes de gran calidad y capaces de conquistar a todo tipo de paladares.

Combina clásicos imprescindibles con opciones más innovadoras. Entre las favoritas de los clientes, la Pepperoni Pizza, la pizza Prosciutto cotto alla griglia y la pizza de Stracciatella de burrata.

Más allá de su especialidad, sirve también entrantes, ensaladas, distintas variedades de quesos y aperitivos para compartir. Una propuesta gastronómica muy versátil.

Pizza prosciutto cotto, de Parking Pizza. / ㅤㅤ

2. Honest Greens: sano y delicioso

Para muchos, la vuelta a la rutina es también el momento de retomar una alimentación más sana y equilibrada. Honest Greens ofrece una deliciosa cocina basada en ingredientes frescos, productos de temporada y elaboraciones con mucho sabor.

Su carta incluye verduras frescas, proteínas (de origen animal o vegetal) y guarniciones que pueden combinarse al gusto. También platos completos como su Honest Salmon, su Ternera Chimichurri y su Pollo Marinado con limón y mostaza, o bowls variados, como el Spicy Feta Bowl o el Avocado Supergreen.

3. Gonzalez & Co: tex-mex para compartir

Septiembre también es momento de reencontrarse con los amigos, y la comida tex-mex es la opción ideal para disfrutar de una cena informal en casa y sin líos en la cocina. Inspirada en los sabores de la gastronomía mexicana y californiana, la propuesta de Gonzalez & Co incluye burritos, tacos, quesadillas, nachos y bowls.

Trabaja con una carta desenfadada en la que cada comensal puede encontrar su combinación favorita y personalizarla con ingredientes extras o salsas a elegir. Muchos de sus platos están pensados, precisamente, para compartir.

Entre las opciones más populares destacan el Burrito de Pollo al Chipotle, los Tacos de Cochinita Pibil o los Nachos con Guacamole y Queso fundido.

Hay una enorme variedad de restaurantes a domicilio con opciones para todos los gustos

4. Monster Sushi: con un punto creativo

Nada mejor que la comida japonesa para apaciguar una noche calurosa. Es una de las opciones más demandadas en el servicio de comida a domicilio, pero Monster Sushi ha sabido diferenciarse con una propuesta que combina tradición e influencia nikkei —mezcla entre la cocina japonesa y la peruana— en un formato desenfadado y contemporáneo.

Su oferta incluye una amplia variedad de makis, nigiris, rolls especiales, sashimi y platos calientes, entre los que destacan elaboraciones como el Nikkei Mix, el Anticuchero Roll o el Yakisoba de Pollo.

Spicy Tuna Futomaki, de Monster Sushi. / ㅤㅤㅤㅤ

5. Chalito: la auténtica Argentina

Las milanesas son uno de esos platos capaces de transformar cualquier comida entre semana en un homenaje, y Chalito las ha convertido en su especialidad. Las preparan con carne de calidad y las acompañan con distintas guarniciones, permitiendo personalizar cada pedido.

Desde las versiones más tradicionales hasta combinaciones con quesos, verduras o salsas especiales, la carta está pensada para satisfacer todos los gustos. Entre las más vendidas, la Mallorquina, la Ibérica, la Cinco Quesos o la Napolitana. Una muy buena opción para compartir o para darte un buen homenaje tú solo.

6. Pollos Rikos: tradición peruana

Septiembre también es un buen momento para probar sabores nuevos. Pollos Rikos es uno de los grandes referentes de la comida peruana en Barcelona, famoso por su pollo a la brasa. Marinado con una mezcla de especias y cocinado lentamente, se sirve acompañado de patatas fritas, arroz o ensalada.

Además de su plato estrella, el restaurante ofrece otras muchas especialidades: parrilladas de carne, ceviche, chicharrones, wok, arroz chaufa, leche de tigre... La carta incluye, además, una gran variedad de combinados de platos, menús de grupo, entrantes y acompañamientos pensados para compartir.