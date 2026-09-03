Renfe retira preventivamente dos nuevos trenes Avril de Talgo por indicios de fisuras en los bogies

Renfe ha retirado de circulación “preventivamente” dos nuevos trenes de la serie 106 de Talgo, denominada Avril, que tenían indicios de posibles fisuras en fase inicial en los bogies de la parte inferior, según ha informado la empresa pública en un comunicado. La retirada de los convoyes responde al plan de control desplegado en julio de 2025 por Renfe después de que encontrara fisuras en bogies de la serie Avril de Talgo. Renfe dice que el plan se está demostrando efectivo porque permite “detectar cualquier afección sobre los bogies antes de que se produzca y tomar las medidas necesarias”. Los trenes retirados no se habían utilizado en el corredor Barcelona-Madrid, por lo que, añade Renfe, se descarta el estado de esta infraestructura como causa de los daños detectados.

La operadora pública ha remarcado que mantendrá fuera de circulación cualquier tren sobre el que exista una duda respecto al estado de los bogies y que únicamente autorizará su explotación cuando haya superado los “controles técnicos establecidos”.

Ante los nuevos daños iniciales encontrados en los trenes retirados, Renfe ha informado de que ha requerido a Talgo, como fabricante de los convoyes, que “profundice en el análisis de las causas, determine el alcance del problema y adopte todas las medidas técnicas necesarias para garantizar la fiabilidad de los bogies actualmente en servicio”.

Según informaciones de Talgo remitidas a Renfe, los trenes no habían circulado por el corredor Barcelona-Madrid, lo que “permite descartar el estado de esta infraestructura como causa principal de los daños detectados”. El fabricante continúa analizando el origen de los defectos.

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Renfe ha reiterado que mantendrá una “vigilancia reforzada” sobre el conjunto de los trenes Avril de Talgo “con independencia de las líneas o corredores por los que hayan circulado” y que continuará “retirando preventivamente cualquier material en el que las inspecciones detecten indicios que requieran un análisis adicional”.