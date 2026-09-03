Los comedores escolares afrontan su primer curso completo con la nueva normativa: adiós ultraprocesados y frituras

La vuelta al cole supondrá este año la bienvenida a los comedores más saludables. El nuevo real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 limita los rebozados y los ultraprocesados y refuerza las hortalizas, las legumbres, la fruta fresca, los cereales integrales y aceite de oliva. Aunque la normativa entró en vigor el pasado mes de abril, su implantación total se producirá este curso.

El real decreto también insta a que el 5% de los alimentos sean de producción ecológica, pero concede un plazo más amplio para su cumplimiento. Muchas familias se preguntan si la norma supondrá un coste adicional, pero el ministerio pone como ejemplo la iniciativa de los Ecocomedores de Canarias, que llevan 10 años sirviendo hortalizas y frutas ecológicas sin aumento de precio.

La mitad del alumnado entre 6 y 9 años consumen entre 1 y 3 raciones de alimentos procesados y ultraprocesados a la semana y más de un tercio presenta exceso de peso

El cambio llega en un contexto preocupante. Más de un tercio de los niños de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso en España y la obesidad supera el 15%, según el estudio Aladino. Se trata de un problema de salud pública que, sin embargo, va por clases. Afecta al 24% de niños con padres con estudios primarios frente al 12,4% de chavales que tienen progenitores con estudios superiores, según la estadística facilitada por el dietista-nutricionista Julio Basulto en su último libro, 'Todos gordos (con perdón)'.

Luchar contra la obesidad es, precisamente, el principal objetivo del real decreto, que afectará a los 2,57 millones de estudiantes que comen a diario en la escuela. El ministerio alega que menos de la mitad de los escolares toman fruta a diario y que el consumo de verduras es más bajo.

La nueva normativa pretende convertir el menú escolar en una palanca para cambiar esos hábitos. La fruta fresca será el postre de todos los días. Si algún día hay yogur, se recomienda servir el natural y no el de sabores, que están inundados de azúcar.

En el colegio público Manuel Riquelme, en Orihuela (Alicante), no se compran ni varitas de merluza ni nuggets, pero sí las elaboran a mano triturando pescado o pollo

La mitad del alumnado entre 6 y 9 años consumen entre 1 y 3 raciones de alimentos procesados y ultraprocesados a la semana, según el ministerio. Aunque los san jacobos y las croquetas son los platos que más suelen triunfar entre los escolares, el real decreto fija no más de una ración de frituras a la semana. Tampoco se servirán más de dos raciones de carne procesada (salchichas, por ejemplo). Los platos precocinados, solo una vez al mes.

La guía que ha elaborado Derechos Sociales para la entrada en vigor de la normativa recuerda, por ejemplo, que en el colegio público Manuel Riquelme, en Orihuela (Alicante), no compran ni varitas de merluza ni nuggets, pero sí las elaboran a mano triturando pescado o pollo.

Proteína vegetal

En esa misma guía, el ministerio ensalza el programa ‘Comedores escolares más sanos y sostenibles de Barcelona’, que fomenta los almuerzos con menos carne roja (vaca, ternera, cordero, cerdo, caza…) y procesada y el consumo de proteína de origen vegetal (legumbres). El real decreto prevé que se incluya una vez a la semana un segundo plato que aporte proteína vegetal.

Un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid concluyó que las dietas con mayor presencia de proteínas de origen animal y grasas de baja calidad se asocian con una mayor probabilidad de desarrollar múltiples enfermedades crónicas en la vida adulta. Por el contrario, los menús que priorizan macronutrientes de mayor calidad, como las proteínas de origen vegetal, se relacionan con un menor riesgo.

Los comedores escolares deberán servir, cada semana, una o dos raciones de hortalizas y la misma cantidad de legumbres como primer plato

Los comedores escolares deberán servir, cada semana, una o dos raciones de hortalizas y la misma cantidad de legumbres como primer plato. Se priorizará la ensalada como guarnición frente a las clásicas patatas fritas. El pescado estará presente entre uno y tres días a la semana, alternando el blanco (merluza) con el azul, que es el que contiene más omega-3 y está presente en las sardinas, el salmón y la caballa.

Menús veganos y halal

Casi un centenar de centros educativos de toda España ofrecen menús veganos. El real decreto consolida, de hecho, los menús especiales por motivos éticos. En su defecto, el colegio deberá ofrecer una nevera y un microondas para que el niño tome el almuerzo traído de casa.

La norma, que destaca que España tiene más de 386.000 alumnos y alumnas musulmanes, pide a los centros que también faciliten menús especiales por motivos religiosos. O, en su defecto, lo mismo que con los veganos: que los chavales puedan tener su almuerzo traído de casa refrigerado y calentado. Entre estos menús especiales están los halal, elaborados según los preceptos de la ley islámica. El cerdo está vetado y la carne debe cumplir requisitos de producción y sacrificio establecidos por las certificaciones halal.