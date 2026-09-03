Marina Casas, profesora de catalán en Brasil: "Al otro lado del Atlántico, conocen el catalán gracias a la música o series como 'Merlí'"

"Siempre digo que los catalanes tenemos una autoestima muy baja. Nos sorprende que nuestra lengua despierte interés en el extranjero, pero, si las otras lenguas se estudian, ¿por qué el catalán no?", destaca la manresana Marina Casas, profesora de catalán en Brasil. Hace tres años y medio que Casas se dedica a la enseñanza del catalán en Sudamérica, primero en una estancia en La Habana y ahora en Sao Paulo, y en este tiempo, ha comprobado que, "a diferencia de lo que creemos los catalanes, la lengua despierta mucha curiosidad al otro lado del Atlántico".

Su interés por ver mundo y dedicarse a la difusión de la cultura y la lengua catalanas empezó justo al terminar la carrera de Periodismo. "Descubrí que mi verdadera vocación era la enseñanza del catalán a adultos", explica. Cuando descubrió la posibilidad de dedicarse a este ámbito a través del Institut Ramon Llull, que promueve la enseñanza de la lengua en el extranjero, tuvo claro que su lugar era América del Sur. "Sobre todo por la música y el clima", explica Casas, que es una gran amante de la danza.

El primer destino fue Cuba y explica que enseguida le sorprendió el interés que podía despertar la lengua en el país caribeño. "Hay muchos descendientes de españoles o catalanes que quieren recuperar las raíces, también hay bastante alumnado plurilingüe para quien el catalán es una lengua más que aprender y otros que sienten pura curiosidad por nuestra cultura". Del mismo modo, cuando aterrizó en Sao Paulo, explica que la sensación fue la misma: "Hay perfiles muy diversos: personas que quieren ir a vivir o a estudiar a Catalunya o filólogos a quienes les interesa la lengua". Por otro lado, destaca que una de las puertas de entrada al catalán es el fútbol, la música o las series. "Hay mucha gente que descubre el catalán gracias a la serie Merlí", asegura.

Desde que vive en Sao Paulo, explica que se ha impregnado de la vida cultural que se respira en la ciudad. Mientras que en Cuba bailaba salsa, en Brasil danza al ritmo de la samba y el forró, una danza folclórica brasileña, y ha aprendido que las relaciones sociales se construyen en torno a la música. Pero, más allá de la cultura, una de las partes que más la satisface es contribuir a consolidar la sociedad catalana que vive en Brasil. "Cuando llegué, no había ningún tipo de vínculo entre las personas que trabajamos por la difusión de la lengua en el país, y considero importante crear red", destaca.

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Más allá de enseñar el catalán, uno de sus propósitos es implicarse en la sociedad de acogida y el año pasado publicó el cuento En Yordan, el Drac i la Jordina, bajo el sello Edito, una versión de la leyenda de Sant Jordi a la cubana, escrita por los propios alumnos, con el objetivo de dar visibilidad a la situación de crisis que vive el país y destinar los beneficios a las familias vulnerables. Ahora, ya está preparando la versión de la leyenda de Sant Jordi a la brasileña, y promete que no dejará indiferente a nadie. "Nos falta poquito, es todo un viaje".