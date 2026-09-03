2.200 hectáreas quemadas
La Generalitat multa con 300.000 euros a la empresa del operario que provocó el incendio de las Gavarres
La empresa ha sido expedientada por permitir tareas de riesgo durante el plan Alfa 3 en la GI-660 en la Bisbal d'Empordà
El Govern estudiará si rescinde el contrato con la empresa del trabajador investigado por el incendio de Les Gavarres
Dos meses después del incendio que se inició en la Bisbal d'Empordà, y que quemó unas 2.200 hectáreas de las Gavarres, la Generalitat ha impuesto una multa de 300.000 euros a la empresa donde trabajaba el operario que provocó el fuego.
Paneque ha explicado recientemente que el expediente prevé una sanción de 300.000 euros a la empresa por un "incumplimiento del mismo contrato en una situación de plan Alfa 3". Ahora bien, la apertura del expediente no implica que la sanción se haya impuesto de manera definitiva, ya que la empresa tiene la posibilidad de presentar alegaciones y aportar documentación en contra.
La empresa, una UTE formada por Construcciones Rubau SA y Aquaterra Servicios Infraestructuras SL y contratada por la misma Generalitat, quedó bajo investigación poco después del inicio del incendio de las Gavarres. El motivo es que habría permitido a uno de sus trabajadores utilizar una sierra radial para llevar a cabo tareas en una zona que se encontraba en situación de plan Alfa 3, el nivel de máximo riesgo de incendio.
Territori ya anunció el pasado 24 de julio que veía "indicios" para abrir un expediente sancionador a la empresa encargada de los trabajos en la carretera GI-660. En aquel momento también comunicó que la investigación podía tener que ver también con el número de operarios que debían estar realizando las tareas correspondientes.
Fuente: Diari de Girona
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