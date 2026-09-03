El funeral de Carles Vilajosana se celebrará este viernes en Manresa

El funeral de Carles Vilajosana Arocas, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages, se celebrará este viernes 4 de septiembre a las 12 del mediodía en el Oratori Mèmora Manresa. Vilajosana es la víctima del homicidio que se produjo la madrugada del lunes en la calle Sant Jaume de Manresa.

El velatorio comenzará este jueves, de 17 a 21 horas, en el Tanatori Mèmora Manresa, en la calle Lemmerz, 1-5. El viernes, el tanatorio permanecerá abierto para el velatorio de 9 a 12 horas, antes de la ceremonia.

Vilajosana era una persona muy conocida y querida en Castellnou de Bages y también en otros puntos de la comarca. Su actividad profesional lo había hecho especialmente conocido entre vecinos y empresas del Bages. Se dedicaba al mantenimiento y arreglo de jardines de Castellnou y también trabajaba para diferentes empresas de la comarca.

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Su muerte ha causado una profunda conmoción tanto en Castellnou de Bages como en Manresa, donde esta semana se han celebrado varios actos de condena y homenaje después del crimen. Este miércoles por la noche, más de un millar de vecinos de Manresa hicieron una marcha silenciosa con velas en el barrio de les Escodines para rendir homenaje a Vilajosana. La marcha de les Escodines fue el tercer acto de la jornada de ayer en la ciudad en recuerdo de la víctima y de rechazo al homicidio. Al mediodía, el Ayuntamiento convocó un minuto de silencio en la plaça Major, mientras que por la tarde se celebró otra marcha, que salió de la plaça Neus Català y terminó delante del Ayuntamiento.

Fuente: Regió7