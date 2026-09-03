El Niño alcanzará "niveles muy fuertes" y durará hasta febrero de 2027, intensificando el riesgo de meteorología extrema

El fenómeno de El Niño se ha consolidado y continuará intensificándose durante los próximos meses "hasta alcanzar niveles muy fuertes", según el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo vinculado a la ONU advierte de que esta evolución provocará importantes alteraciones en los patrones de temperatura y precipitaciones y aumentará el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.

La OMM señala que El Niño está siendo alimentado por unas temperaturas excepcionalmente elevadas en el Pacífico tropical y prevé que el episodio alcance su punto más fuerte hacia finales de este año. Sin embargo, sus efectos climáticos podrían prolongarse hasta bien entrado 2027.

Se prolongará hasta febrero de 2027

Los pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de la OMM aseguran que "la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100 %". Según la organización, se trata de una previsión excepcional, ya que es la primera vez que uno de sus boletines presenta un nivel de certeza tan elevado.

Esta persistencia podría mantener durante meses las alteraciones provocadas por el fenómeno en diferentes regiones del planeta, con consecuencias especialmente importantes para las zonas vulnerables a los cambios en las precipitaciones y las temperaturas.

El episodio más potente

La OMM advierte también que el actual episodio de El Niño podría ser el más potente desde que se empezó a medir este fenómeno climático natural hace cuatro décadas.

A la vista de la trayectoria actual, el episodio "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo y, por tanto, exceder los gráficos que hemos empleado en las cuatro últimas décadas", advierte Celeste Saulo.

Mayor riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo

La intensificación de El Niño podría modificar significativamente los patrones meteorológicos habituales y aumentar el riesgo de inundaciones, sequías y episodios de calor extremo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alerta de la gravedad de la situación y afirma que “el fenómeno de El Niño está adquiriendo enormes proporciones ante nuestros ojos”. El dirigente también advierte que "estamos ahora en una carrera contrarreloj entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de emprender acciones para hacer frente al clima y proteger a las personas. Y es una carrera que no podemos perder".

Guterres vincula esta situación con el progresivo calentamiento del planeta y reclama acelerar las medidas destinadas a reducir los riesgos y proteger a las poblaciones expuestas.

Impacto sobre la economía

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, también ha advertido de las consecuencias que puede tener este episodio sobre la población. Según Saulo, “pese a su nombre aparentemente inofensivo, El Niño tiene el potencial de asestar un duro golpe a comunidades y economías de todo el mundo”.

La responsable de la organización explicó que las sequías y las inundaciones ya están provocando importantes perturbaciones en distintas zonas y que estos efectos podrían agravarse a medida que El Niño aumente su intensidad.

Ante las previsiones, la OMM ha anunciado una movilización junto con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para reforzar la preparación y la respuesta ante los posibles impactos.

Saulo considera que la magnitud del episodio requiere una actuación extraordinaria y sostiene que “este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales”.

La organización pretende proporcionar información climática que ayude a anticiparse a los riesgos y proteger vidas y medios de subsistencia, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, la salud, la energía y los recursos hídricos.