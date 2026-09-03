La entidad vecinal del sector donde tuvo lugar el apuñalamiento dice que están «cansados de llamar a los Mossos y a la Guardia Urbana» por los altercados que hay

En el sector del barrio de las Escodines de Manresa donde tuvo lugar la madrugada del lunes al martes el apuñalamiento del ciudadano Carles Vilajosana ya hace más de dos años que los vecinos viven «cansados y agotados de llamar a los Mossos y a la Guardia Urbana» por el mal ambiente que se ha ido enquistando.

La Associación de Vecinos de les Escodines, que es quien recibe las quejas del vecindario, comenta que en la calle de la Divina Pastora y en el Nou de Santa Clara, donde está la Creu del Tort, residen personas de la junta que son las que lo viven más directamente y que van informando de ello. El mal ambiente también se extiende al Doctor Llatjós y a otras vías del barrio.

Hablan de «gritos, ruidos, peleas, tráfico de drogas, grupos de adolescentes merodeando provocando conflictos» y, en general, de mucho malestar y de «sensación de inseguridad a partir de las 8 de la tarde». Las calles afectadas son las que quedan alrededor de Divina Pastora. En Sant Maurici hacen notar que hay una tienda donde les consta que no cumplen los horarios de cierre y donde «venden bebidas alcohólicas a menores».

Este miércoles por la noche, por iniciativa de los vecinos, a la que se sumó la entidad vecinal, se hizo un encendido de velas en silencio en la calle de la Divina Pastora para recordar a Vilajosana.

También denuncian el caso de dos vecinas nonagenarias, una de más de 90 años y la otra de 96, a quienes atracaron pese a ir ambas con andador. A una la atracaron delante de la Clínica Sant Josep y a la otra en la calle de Oms i de Prat. Les quitaron las llaves y el monedero y a una entraron en su casa y le robaron.

El camino de la Creu del Tort

Los vecinos se suman, también, a una queja hecha por una vecina de Cal Gravat que sale a caminar a menudo por el sector. Tiene que ver con el camí de la Creu del Tort —también conocido como de la Font de Fans— que empieza donde está la cruz y acaba a pocos metros del Pont Vell gracias a la escalera de hierro que instalaron. Aunque desde que se quejó esta vecina limpian más a menudo la zona donde está la cruz, de las escaleras hacia abajo cada vez hay más suciedad acumulada y, actualmente, ya hay dos personas que han convertido el espacio en su dormitorio.

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Las fuentes de la Associación de Vecinos de las Escodines explican que han pedido al Ayuntamiento instalar una cámara en este punto de la Creu del Tort porque hay quien aprovecha que queda escondido para consumir drogas allí.