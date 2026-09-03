Desalojado un tren de Rodalies averiado entre Arc de Triomf y Plaza Catalunya: retrasos de 20 minutos

Un tren que ha sido desalojado provoca nuevas incidencias en Rodalies. En un inicio, sobre las 9:45 horas, la red ha informado en las redes sociales que a causa de una incidencia técnica en un tren, los convoyes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos entre las estaciones de Plaza de Catalunya y Arc de Triomf.

La incidencia se ha debido a que un tren de la línea R4 se ha averiado entre las estaciones de Arc de Triomf y Sagrera, por lo que los pasajeros han tenido que ser desalojados. Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en alerta el plan Ferrocat mientras ha durado el transbordo de los viajeros atrapados en el túnel, que se ha llevado a cabo sin problemas.

En torno a las 10.20 horas, Rodalies ha informado de que se ha resuelto la "incidencia técnica", pero los trenes siguen circulando con demoras que pueden superar los 20 minutos de media.

En las últimas semanas, la red de Rodalies ha encadenado varias incidencias y alteraciones del servicio. Entre las más recientes figuran las afectaciones en las líneas R13 y R14 entre Lleida y La Plana de Picamoixons por un robo de cable, que obligaron a habilitar transporte alternativo por carretera; las modificaciones de la R3 entre L’Hospitalet y Puigcerdà; y los problemas que afectaron durante agosto a la R4 y la R8 en el entorno de Martorell, Molins de Rei y Rubí. A ello se suma la interrupción de la R7 entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat, cuyo restablecimiento parcial está previsto a partir del 7 de septiembre.