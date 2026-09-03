Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro SánchezFelipe VICeutaAccidente Ronda LitoralElecciones Estados UnidosCarla JefferyMarcha nórdicaTelecincoManifestación Ceuta
instagramlinkedin

Contenidos virales

Una defunción en Manresa desencadena en las redes y Whatsapp una avalancha de rumores y mentiras sobre un falso crimen

Un vídeo sobre los hechos, en el centro histórico de la ciudad, propicia que se extiendan acusaciones que, según las autoridades, no tienen ninguna base ni fundamento

Los hechos pasaron antes de la medianoche y cortaron durante un rato la vía Sant Ignasi cerca de la capilla del Remei

Los hechos pasaron antes de la medianoche y cortaron durante un rato la vía Sant Ignasi cerca de la capilla del Remei / Edu Font

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Regió7

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La conmoción por el crimen que la madrugada del domingo al lunes costó la vida a Carles Vilajosana, de 45 años, en Manresa ha encendido las redes sociales y los grupos de Whatsapp. Las muestras de dolor y las expresiones de solidaridad conviven con las manifestaciones de odio, la difusión de material sobre los menores de edad inculpados y la distribución de rumores y mentiras.

La capital de la Catalunya central se ha despertado hoy con otro contenido viral que ha propiciado engaños y falsedades. Todo apunta a que una persona se quitó la vida anoche en la Via Sant Ignasi de la ciudad. Después de las primeras comprobaciones, las autoridades procedieron al levantamiento del cadáver. Los especialistas de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra ni siquiera se desplazaron hasta allí.

Un vídeo grabado a partir de este suceso se ha extendido a gran velocidad. Y ha desencadenado una avalancha de comentarios en los que se afirma que se trata de otro homicidio. La nueva polémica estalla al mismo tiempo que van trascendiendo detalles sobre el apuñalamiento mortal posterior al Correfoc y proliferan las movilizaciones ciudadanas de repulsa a la violencia. Los dos chicos arrestados fueron internados ayer en régimen cerrado. Los agentes siguen buscando a un par de jóvenes supuestamente relacionados con el incidente.

Noticias relacionadas

También se ha informado por canales oficiales de que este hecho de la Via Sant Ignasi no tiene nada que ver con el caso de la muerte violenta de Carles Vilajosana.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Regió7

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Quejas por la nueva fórmula de acceso de La Meva Salut: 'Muestra cero sensibilidad con las personas mayores
  2. La preocupante desaparición de Sara: su moto fue encontrada junto a sus sandalias en una zona montañosa de Badalona
  3. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  4. Cómo acceder a La Meva Salut con idCAT: así funciona el nuevo acceso a la 'app' móvil
  5. Los Mossos creen que el autor de la puñalada mortal en Manresa sabía lo que hacía
  6. La Meva Salut funcionará como Netflix: el usuario podrá elegir la sesión en la que entrar y gestionar desde su móvil las citas médicas de sus familiares
  7. Dos terremotos en cuatro minutos se sienten en Granada y el área metropolitana
  8. La práctica de la marcha nórdica se dispara de la mano de mayores de 50 años: 'Pasé de no tener masa muscular a tener una movilidad perfecta

Una defunción en Manresa desencadena en las redes y Whatsapp una avalancha de rumores y mentiras sobre un falso crimen

Una defunción en Manresa desencadena en las redes y Whatsapp una avalancha de rumores y mentiras sobre un falso crimen

Antiguos educadores de los implicados en el crimen de Manresa eran amigos de la víctima

Antiguos educadores de los implicados en el crimen de Manresa eran amigos de la víctima

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

La pasajera de una motocicleta muere en un choque contra un coche en la A-27 en Valls

La pasajera de una motocicleta muere en un choque contra un coche en la A-27 en Valls

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

El futuro de la misión de la ESA a Mercurio se decide hoy con una crucial maniobra tras ocho años orbitando

El futuro de la misión de la ESA a Mercurio se decide hoy con una crucial maniobra tras ocho años orbitando

¿Hemos descubierto la primera partícula de materia oscura? Un detector registra una señal misteriosa

¿Hemos descubierto la primera partícula de materia oscura? Un detector registra una señal misteriosa

Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista

Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista