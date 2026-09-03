Contenidos virales
Una defunción en Manresa desencadena en las redes y Whatsapp una avalancha de rumores y mentiras sobre un falso crimen
Un vídeo sobre los hechos, en el centro histórico de la ciudad, propicia que se extiendan acusaciones que, según las autoridades, no tienen ninguna base ni fundamento
Regió7
La conmoción por el crimen que la madrugada del domingo al lunes costó la vida a Carles Vilajosana, de 45 años, en Manresa ha encendido las redes sociales y los grupos de Whatsapp. Las muestras de dolor y las expresiones de solidaridad conviven con las manifestaciones de odio, la difusión de material sobre los menores de edad inculpados y la distribución de rumores y mentiras.
La capital de la Catalunya central se ha despertado hoy con otro contenido viral que ha propiciado engaños y falsedades. Todo apunta a que una persona se quitó la vida anoche en la Via Sant Ignasi de la ciudad. Después de las primeras comprobaciones, las autoridades procedieron al levantamiento del cadáver. Los especialistas de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra ni siquiera se desplazaron hasta allí.
Un vídeo grabado a partir de este suceso se ha extendido a gran velocidad. Y ha desencadenado una avalancha de comentarios en los que se afirma que se trata de otro homicidio. La nueva polémica estalla al mismo tiempo que van trascendiendo detalles sobre el apuñalamiento mortal posterior al Correfoc y proliferan las movilizaciones ciudadanas de repulsa a la violencia. Los dos chicos arrestados fueron internados ayer en régimen cerrado. Los agentes siguen buscando a un par de jóvenes supuestamente relacionados con el incidente.
También se ha informado por canales oficiales de que este hecho de la Via Sant Ignasi no tiene nada que ver con el caso de la muerte violenta de Carles Vilajosana.
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Fuente: Regió7
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